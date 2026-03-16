Europska komisija sprema potpunu zabranu ruske nafte

“Danas imamo sankcije, ali dvije zemlje imaju izuzeće i mi ćemo predložiti da se to promijeni. Sve se zemlje moraju pripremiti za tu situaciju, ne želimo ubuduće kupovati energiju od Rusije”, rekao je Jørgensen na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara energetike država članica.

Mađarska i Slovačka imaju izuzeće za uvoz ruske nafte, ali već mjesec i pol dana naftovod Družba nije u funkciji, pa se obje zemlje opskrbljuju neruskom naftom preko Hrvatske putem Jadranskog naftovoda.

“Važno naglasiti da nema problema sa sigurnošću opskrbe. Postoje alternativni izvori. Susjedne zemlje bile su izuzetno korisne, osiguravajući da se to dogodi”, rekao je.

Dodao je da su Ukrajini poslali signal da žele vidjeti vremenski okvir kada će Družba ponovno proraditi.