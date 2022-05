Europska putnička komisija primila Ukrajinu u članstvo

Glavna skupština Europske putničke komisije (ETC) primila je u svoje članstvo Ukrajinu tj. njezinu Državnu agenciju za razvoj turizma (SATD), izvijestili su u četvrtak iz Hrvatske turističke zajednice (HTZ), čiji je direktor i potpredsjednik ETC-a Kristjan Staničić to ocijenio snažnom podrškom toj zemlji.

Takvu odluku Glavna skupština ETC-a (European Travel Commission) donijela je tijekom svog zasjedanja u Ljubljani, u domaćinstvu Slovenske turističke organizacije (STO), koje se odražava od 18. do 20. svibnja.

Ukrajina je primljena u trogodišnje besplatno članstvo, a uz predsjednika i izvršnog direktora ETC-a Luísa Araújoa te Eduarda Santandere, direktora HTZ-a i potpredsjednika ETC-a Staničić, toj su Glavnoj skupštini prisustvovali i izvršni direktori nacionalnih turističkih organizacija iz cijele Europe, predstavnici pridruženih članova iz privatne industrije.

Online putem se kao počasna gošća Skupštini pridružila i predsjednica SATD-a Mariana Oleskiv, koja je istaknula da je u užasnom vremenu za njihovu zemlju, kada su napadnuti, ohrabrujuće dobiti snažnu podršku partnera diljem Europe.

- Ukrajina pripada europskoj obitelji i veselimo se suradnji s ETC-om. Vratit ćemo ukrajinsko putovanje i turizam i zajedno ga učiniti boljim- kazala je Oleskiv.

Staničić i ostali su Ukrajini izrazili dobrodošlicu, kao i solidarnost, uz naznaku da je toj ukrajinskoj agenciji sada omogućen i pristup svim resursima i istraživačkim podacima ETC-a kako bi se zadovoljili svi uvjeti za izradu strategije oporavka ukrajinskog sektora putovanja po završetku ratnih zbivanja.

Podrška ukrajinskom turizmu je i u skladu sa trajnom misijom ETC-a promicanja Europe kao destinacije na stranim tržištima te jačanje suradnje među članicama, što su na Skupštini ocijenili posebno važnim s obzirom na utjecaj koji sukob već sada ima na pojedine susjedne zemlje Ukrajine i Rusije te na europske destinacije koje se oslanjaju na turiste s ova dva tržišta.

- ETC ostaje nepokolebljiva u osudi ruske vojne invazije na Ukrajinu, jer je njezino temeljno načelo promicanje putovanja kao katalizatora mira, razumijevanja i poštovanja. Proširenje besplatnog članstva Državnoj agenciji za razvoj turizma Ukrajine čin je solidarnosti i ETC će učiniti sve što je u njegovoj moći da podrži ukrajinske kolege, čvrsto vjerujući da je turizam instrument mira. Stojimo uz Ukrajinu i kako bi pomogli u obnovi njezinog turističkog sektora kada situacija to dopusti- poručio je predsjednik ETC-a Araújo.

Staničić pak, naglašavajući da je odluka o primanju ukrajinske Državne agencije za razvoj turizma u članstvo ETC-a donesena jednoglasno, prenosi i da su na Glavnoj skupštini razgovarali i o svim aktualnim i budućim izazovima za industriju putovanja, uključujući i budući strateški marketinški okvir, kojemu je cilj još bolja promocija Europe kao turističke destinacije.

Iz HTZ-a dodaju da se Državna agencija za razvoj turizma Ukrajine (SATD) bavi promicanjem i popularizacijom ukrajinskog turizma na domaćem i inozemnim tržištima, ali da je od početka ruske invazije u veljači ove godine djelokrug rada te agencije drastično promijenjen i njihove se aktivnosti u ovim okolnostima uglavnom odnose na pružanje informacija o trenutnoj situaciji u Ukrajini, koordiniranju i organiziranju evakuacija, privremenih skloništa, ali i pronalasku mogućnosti zapošljavanja turističkih profesionalaca u sigurnim regijama.

