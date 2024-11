Europska unija je usvojila novu rezoluciju: 'Moramo stati na kraj ruskoj fantomskoj floti!'

Zastupnici Europskog parlamenta usvojili su u četvrtak rezoluciju koja bi trebala zaustaviti ruski izvoz sirove nafte uz pomoć takozvane fantomske flote. Ova rezolucija je dio europskih napora da se zaustavi rusko izbjegavanje sankcija koje joj je Zapad uveo nakon invazije na Ukrajinu piše Euronews.

Rezolucija poziva 27 članica EU-a da pojačaju kontrolu i nadzor nad sumnjivim tankerima koji plove europskim vodama.

Osim kontrole 'fantomske flote', EU zastupnici su pozvali na potpunu zabranu uvoza ruskih fosilnih goriva. Nakon invazije 2022. EU i G7 su fiksirali cijenu ruske nafte na 57 eura po barelu.

Što je fantomska flota

Fantomska flota je kolokvijalni naziv za stare brodove koji su otpisani iz službenih registara i tijekom plovidbe mijenjaju zastave država kojima pripadaju.

Ruska fantomska flota se sastoji od oko 700 brodova koji su stari preko 20 godina i u obnovu tih brodova je potrošeno oko devet milijardi eura.

Njeni brodovi najčešće plove pod zastavama Gabona, Cookovih otoka, Paname i Liberije. Glavna odredišta su im Indija, Kina i Turska gdje se ruska sirova nafta prerađuje te iz tih zemalja izvozi u članice EU.

- Oko 600 takvih brodova plovi u Baltičkom i Crnom moru - rekla je litvanska euro zastupnica Rasa Juknevičienė. Neki analitičari se ne slažu s ovom brojkom i tvrde da flotu čini čak 1 400 brodova. To znači da bi Rusija 70 posto svoje nafte mogla izvoziti putem mora.

Rusija već ima uhodanu proceduru. Prijevoz nafte odvija se između različitih brodova na otvorenom moru. Sirova nafta se često miješa s drugim uljima kako bi se sakrilo njeno podrijetlo.

Brodovi plove bez automatskog identifikacijskog sustava (AIS). Zbog toga su nevidljivi na radarima.Takav način plovidbe stvara opasnost od sudaranja i havarija.

- Tražimo zabranu ovakvih opasnih načina plovidbe jer bi moglo doći do sudara i izlijevanja nafte u more, a to predstavlja opasnost za okoliš - rekao je grčki zastupnik Martins Stakis. EU upozorava da bi fantomska flota mogla postati oružje u slučaju hibridnog ratovanja.

Rusija nije jedina zemlja koja koristi fantomsku flotu. Takav način izvoza nafte najviše koriste zemlje pod međunarodnim sankcijama kao što su: Iran, Sjeverna Koreja i pogotovo Venezuela.