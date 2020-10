Europska Unija zbog migranata donira BiH još 25 milijuna eura

Europska unija planira osigurati dodatnih 25 milijuna eura kako bi tijekom predstojeće zime pomogla Bosni i Hercegovini u suočavanju s izazovima migrantske krize, tvrdi u utorak sarajevski "Dnevni avaz"

<p>Pozivajući se na izvore bliske Europskoj komisiji, list navodi kako u Bruxellesu razrađuju planove za preraspodjelu proračunskih sredstava svjesni da predstojeća zima u kombinaciji s pandemijom prouzročenom koronavirusom može dodatno pogoršati ionako težak problem ilegalnih migracija.</p><p>Procjena je kako je u sadašnjem trenutku najvažnije osigurati dodatna sredstva za financiranje rada centara za smještaj ilegalnih migranata u BiH te eventualno proširiti njihov kapacitet.</p><p>Najveći broj ilegalnih migranata boravi u prihvatnim centrima koji su locirani u okolici Sarajeva te kod Bihaća, Cazina i Velike Kladuše na krajnjem sjeverozapadu zemlje no na tisuće njih je tijekom ljeta boravilo i na otvorenome jer za njih nije bilo mjesta u ovim centrima a oni to u zimskim uvjetima neće moći izdržati.</p><p>Nema naznaka da će priliv ilegalnih migranata u BiH prestati jer do sada nije riješeno pitanje učinkovite zaštite istočnih granica te zemlje. </p><p>Europska komisija sada pokušava pomoći u rješavanju tog problema kroz preraspodjelu sredstava namijenjenih regionalnoj integraciji i teritorijalnoj suradnji.</p><p>"U Bosni i Hercegovini oko 10 tisuća izbjeglica i migranata treba utočište i pristup osnovnim uslugama za nadolazeću zimu. Oko 6500 smješteno je u prihvatnim centrima koje financira EU a oko 3500 i dalje spava na otvorenom. S obzirom na očekivani porast broja izbjeglica prije zime i u kontekstu pogoršanja pandemije bolesti covida-19, postoji opasnost da će doći do humanitarne krize", stoji u obrazloženju zahtjeva za izdvajanje dodatnih 25 milijuna eura za BiH.</p>