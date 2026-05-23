PROSVJEDI U BEOGRADU

Europski izaslanik: Vučić je obustavom vlakova pokazao koliko se zapravo boji

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: R.Z.

Danas režim Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke ponovno pokazuje koliko je velik strah od vlastitih građana, rekao je Andreas Schieder

Zastupnik u Europskom parlamentu i izvjestitelj za Albaniju Andreas Schieder objavio je danas da je režim predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog obustave željezničkog prometa diljem zemlje pokazao da ga je „strah od vlastitih građana”, piše N1.

„Danas režim Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke ponovno pokazuje koliko je velik strah od vlastitih građana. Samo nekoliko sati prije najavljenog velikog studentskog prosvjeda u Beogradu, bez ikakva suvislog objašnjenja, obustavljen je kompletan željeznički promet u Srbiji", naveo je Andreas Schieder na platformi X.

FOTO Okupljanje pred veliki prosvjed u Beogradu: Stiglo mlado i staro, tu je i Pikachu!

Napisao je da je „cijela Srbija odjednom stala – upravo na dan kada tisuće ljudi žele otputovati na prosvjed na Slaviji”.

„Kada jedna vlast zaustavlja vlakove kako bi građane spriječila da dođu na prosvjede, to više nije znak snage. To je znak panike“, zaključuje se u objavi.

