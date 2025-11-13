Europski parlament podržao novi klimatski plan do 2040.

Europski parlament u četvrtak je odobrio plan za smanjenje emisija stakleničkih plinova za 90% do 2040. i ustupanju 5% tog cilja zemljama izvan bloka putem ugljičnih kredita, čime je otvoren put za njegovo usvajanje u zakonodavstvo EU-a. Europski parlament podržao je cilj s većinom od 379 glasova za, 248 protiv i 10 suzdržanih. Zastupnici su također odbacili prijedlog Domoljuba za Europu, krajnje desne skupine zastupnika, da se klimatski cilj potpuno ukine.

Plan, teško izboreni politički kompromis, ne ostvaruje smanjenje emisija od 90% za koje su znanstveni savjetnici EU-a rekli da bi bilo u skladu s ograničavanjem globalnog zagrijavanja na 1,5 Celzijevih stupnjeva - razinu potrebnu za izbjegavanje puno ozbiljnijih vrućina i suša.

Ali dodaju da je i dalje ambiciozniji od obveza smanjenja emisija većine velikih gospodarstava, uključujući i Kinu, najvećeg svjetskog zagađivača.

Ministri za klimu zemalja EU-a prošli su tjedan podržali plan kako ne bi otišli praznih ruku na UN-ov klimatski samit COP30, koji je započeo u ponedjeljak.

Zemlje EU-a i zakonodavci sada će pregovarati o konačnim detaljima o tome kako postići cilj koji zemljama omogućuje kupnju stranih ugljičnih kredita za pokrivanje do 5% cilja. To slabi smanjenje emisija koje se traži od europskih industrija na 85% u odnosu na razine iz 1990. godine.

Otpor nekih europskih vlada klimatskim mjerama ove godine podudara se sa složenom geopolitičkom situacijom koja ih je natjerala da se bore za povećanje obrambenih izdataka i podršku industrijama koje su pogođene američkim carinama.