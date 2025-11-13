Obavijesti

News

Komentari 0
ODOBREN PLAN

Europski parlament podržao novi klimatski plan do 2040.

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Europski parlament podržao novi klimatski plan do 2040.
Foto: Europski parlament

Europski parlament odobrio plan za smanjenje emisija za 90% do 2040! Zastupnici odbacili prijedlog krajnje desnice za ukidanje plana, dok EU cilja na COP30

Europski parlament u četvrtak je odobrio plan za smanjenje emisija stakleničkih plinova za 90% do 2040. i ustupanju 5% tog cilja zemljama izvan bloka putem ugljičnih kredita, čime je otvoren put za njegovo usvajanje u zakonodavstvo EU-a. Europski parlament podržao je cilj s većinom od 379 glasova za, 248 protiv i 10 suzdržanih. Zastupnici su također odbacili prijedlog Domoljuba za Europu, krajnje desne skupine zastupnika, da se klimatski cilj potpuno ukine.

Plan, teško izboreni politički kompromis, ne ostvaruje smanjenje emisija od 90% za koje su znanstveni savjetnici EU-a rekli da bi bilo u skladu s ograničavanjem globalnog zagrijavanja na 1,5 Celzijevih stupnjeva - razinu potrebnu za izbjegavanje puno ozbiljnijih vrućina i suša.

Ali dodaju da je i dalje ambiciozniji od obveza smanjenja emisija većine velikih gospodarstava, uključujući i Kinu, najvećeg svjetskog zagađivača.

STUDIJA Znanstvenici: U svijetu od posljedica porasta temperatura svake minute umre jedan čovjek
Znanstvenici: U svijetu od posljedica porasta temperatura svake minute umre jedan čovjek

Ministri za klimu zemalja EU-a prošli su tjedan podržali plan kako ne bi otišli praznih ruku na UN-ov klimatski samit COP30, koji je započeo u ponedjeljak.

Zemlje EU-a i zakonodavci sada će pregovarati o konačnim detaljima o tome kako postići cilj koji zemljama omogućuje kupnju stranih ugljičnih kredita za pokrivanje do 5% cilja. To slabi smanjenje emisija koje se traži od europskih industrija na 85% u odnosu na razine iz 1990. godine.

Otpor nekih europskih vlada klimatskim mjerama ove godine podudara se sa složenom geopolitičkom situacijom koja ih je natjerala da se bore za povećanje obrambenih izdataka i podršku industrijama koje su pogođene američkim carinama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija
ULOVILI MLADE HULIGANE

VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
VIDEO Masovna tučnjava maskiranih na Jelačićevu trgu: 'Svi smo bili u šoku. Strašno...'
KAOS USRED ZAGREBA

VIDEO Masovna tučnjava maskiranih na Jelačićevu trgu: 'Svi smo bili u šoku. Strašno...'

Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje. Ovo je strašno. Vidio sam da su neki ljudi odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam policiju - rekao je svjedok tučnjave

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025