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Eurostat: Inflacija u eurozoni u rujnu ubrzala na 3,8 posto

Piše HINA,
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Eurostat: Inflacija u eurozoni u rujnu ubrzala na 3,8 posto
Foto: PIXSELL/Marko Lukunic
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Inflacija u eurozoni dosegla je najvišu razinu u posljednje tri godine, a poskupljenje energije i svježe hrane značajno je utjecalo na godišnje stope rasta potrošačkih cijena.

Inflacija u eurozoni snažno je ubrzala u rujnu, dosegnuvši 3,8 posto, najvišu razinu u tri godine, uz zamjetno poskupljenje energije i svježe hrane, pokazali su u petak preliminarni izračuni europskog statističkog ureda. Godišnja stopa inflacije u eurozoni, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), iznosila je u rujnu 3,8 posto, izračunali su statističari, i bila je najviša od rujna 2023. godine.

U kolovozu je bila iznosila 3,2 posto, prema revidiranom podatku.

Daleko je najsnažnije i u rujnu poskupjela energija, za 18,8 posto u odnosu na isti lanjski mjesec, izračunali su statističari. U kolovozu cijene su joj na godišnjoj razini uvećane za 14,3 posto.

Zamjetno je na početku jeseni ubrzao i rast cijena svježe hrane, na 4,0 posto. U kolovozu poskupjela je na godišnjoj razini za 2,7 posto.

Usluge su pak u rujnu bile skuplje za 3,2 posto nego prije godinu dana, uz nešto snažniji rast cijena nego na kraju ljeta.

Kad se isključe energija i svježa hrana, potrošačke cijene u eurozoni bile su u rujnu više za 2,2 posto nego u istom prošlogodišnjem mjesecu, izračunali su statističari. U kolovozu temeljna inflacija bila je iznosila 2,1 posto.

Mjesečna usporedba pokazuje rast potrošačkih cijena u rujnu za 0,6 posto. U kolovozu uvećane su u odnosu na prethodni mjesec za 0,4 posto.

Daleko su najsnažnije u rujnu i na mjesečnoj razini porasle cijene energije, za 3,9 posto. U kolovozu bile su više za 2,9 posto nego u prethodnom mjesecu.

Zamjetno je poskupjela i svježa hrana, za 1,3 posto u odnosu na kolovoz, kad su joj cijene na mjesečnoj razini kliznule za 0,1 posto.

Usluge su pak u rujnu na mjesečnoj razini pojeftinile za 0,7 posto, nakon 0,1‑postotnog rasta njihovih cijena u kolovozu, pokazale su tablice Eurostata.

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