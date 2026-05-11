Evakuiraju putnike s kruzera s kojeg se širi hantavirus: Traže izvor zaraze, troje ljudi umrlo

SLOŽENA 'OPERACIJA'

U ponedjeljak ujutro evakuacije nisu provođene zbog punjenja goriva prije višednevnog puta prema Nizozemskoj, izvijestili su španjolska Civilna zaštita i lučke vlasti. Iskrcavanje će se nastaviti poslijepodne i završiti posljednjim letom za Australiju. MV Hondius, koji plovi pod nizozemskom zastavom, napustit će luku Granadilla na otoku Tenerife i nastaviti put Atlantskim oceanom navečer.

Španjolci su prvi napustili brod pod strogim nadzorom, odjeveni u jednokratna zaštitna odijela i s maskama FPP2, a ubrzo nakon njih uslijedili su Francuzi i državljani drugih zemalja.

Ukupno više od 100 ljudi iz 23 države mora biti evakuirano u manje od 48 sati u operaciji koju je Madrid nazvao "složenom" i "neviđenom", uz troje ljudi koji su se iskrcali prije nekoliko dana na Zelenortskim Otocima.

Budući da ih WHO smatra "kontaktima visokog rizika", svi će biti pod nadzorom nekoliko tjedana, pri čemu organizacija sa sjedištem u Ženevi "preporučuje karantenu od 42 dana" kako bi se spriječilo moguće širenje virusa.

Svih 14 evakuiranih Španjolaca, koji su asimptomatski, već je smješteno u izolaciju u vojnoj bolnici Gómez Ulla u Madridu.