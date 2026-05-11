Evakuiraju putnike s kruzera s kojeg se širi hantavirus: Traže izvor zaraze, troje ljudi umrlo
Evakuirani američki putnici bit će prebačeni u specijalizirani centar u Omahi, u središnjem dijelu SAD-a. Po dolasku će "svaki putnik proći kliničku procjenu te dobiti skrb i pratnju prilagođenu svom stanju", navelo je američko ministarstvo.
Visoki zdravstveni dužnosnik prethodno je izjavio da američki putnici neće nužno biti smješteni u karantenu, iako će ostati pod nadzorom nekoliko tjedana. To je isti "protokol kao tijekom epidemije ovog specifičnog soja hantavirusa 2018. godine", koja je uspješno suzbijena. Upitan o ovoj razlici u odnosu na druge zemlje, čelnik WHO-a ocijenio je da bi to "moglo predstavljati rizik"
U ponedjeljak ujutro evakuacije nisu provođene zbog punjenja goriva prije višednevnog puta prema Nizozemskoj, izvijestili su španjolska Civilna zaštita i lučke vlasti. Iskrcavanje će se nastaviti poslijepodne i završiti posljednjim letom za Australiju. MV Hondius, koji plovi pod nizozemskom zastavom, napustit će luku Granadilla na otoku Tenerife i nastaviti put Atlantskim oceanom navečer.
Španjolci su prvi napustili brod pod strogim nadzorom, odjeveni u jednokratna zaštitna odijela i s maskama FPP2, a ubrzo nakon njih uslijedili su Francuzi i državljani drugih zemalja.
Ukupno više od 100 ljudi iz 23 države mora biti evakuirano u manje od 48 sati u operaciji koju je Madrid nazvao "složenom" i "neviđenom", uz troje ljudi koji su se iskrcali prije nekoliko dana na Zelenortskim Otocima.
Budući da ih WHO smatra "kontaktima visokog rizika", svi će biti pod nadzorom nekoliko tjedana, pri čemu organizacija sa sjedištem u Ženevi "preporučuje karantenu od 42 dana" kako bi se spriječilo moguće širenje virusa.
Svih 14 evakuiranih Španjolaca, koji su asimptomatski, već je smješteno u izolaciju u vojnoj bolnici Gómez Ulla u Madridu.
Dvoje evakuiranih putnika s kruzera MV Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, bilo je pozitivno na testiranju, dok se u ponedjeljak očekuju posljednje evakuacije s plovila koje se nalazi na Kanarskom otočju, prema novim podacima koje u ponedjeljak prenosi AFP.
Među već evakuiranim putnicima, jedan Amerikanac i jedna Francuskinja pozitivni su na hantavirus, protiv kojeg ne postoji cjepivo niti lijek, a koji može uzrokovati akutni respiratorni sindrom. Još jedan američki putnik pokazuje "blage simptome", objavilo je u ponedjeljak američko Ministarstvo zdravstva.
Od petero Francuza koji su vraćeni u domovinu i smješteni u izolaciju u Parizu, zdravstveno stanje jedne žene "nažalost se pogoršalo tijekom noći" te su "testovi stigli pozitivni", potvrdila je francuska ministrica zdravstva Stéphanie Rist, dodajući da je u Francuskoj identificirano 22 ljudi koji su bili u kontaktu sa zaraženima.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), do sada je potvrđeno samo šest slučajeva zaraženih među osam sumnjivih, što uključuje i troje umrlih.
Nakon što je zaraza potvrđena, brod je usidren kod Zelenortskih Otoka, no lokalne vlasti nisu imale kapaciteta za sigurnu evakuaciju. Nakon napetih pregovora, Španjolska je odobrila pristanak u luci Granadilla na Tenerifima, gdje je 10. svibnja započela operacija evakuacije koju su španjolski dužnosnici opisali kao "neviđenu". U akciji su sudjelovale 23 zemlje.
Putnici su pod strogim mjerama prevezeni s broda izravno u zračnu luku, bez ikakvog kontakta s lokalnim stanovništvom, odakle su posebnim letovima prebačeni u svoje matične zemlje. Po povratku ih čeka stroga karantena koja može trajati i do 45 dana, s obzirom na to da inkubacija virusa može trajati od jednog do osam tjedana.
Pacijenti kojima je bila potrebna medicinska skrb hospitalizirani su u Južnoafričkoj Republici, Nizozemskoj, Njemačkoj, Švicarskoj i Španjolskoj. Britanski vojnici su čak padobranima dostavili medicinsku pomoć na zabačeni otok Tristan da Cunha, gdje je jedan od stanovnika, bivši putnik s kruzera, razvio simptome.
Istražitelji vjeruju da je do početne zaraze došlo prije ukrcavanja na brod. Vodeća hipoteza usmjerena je na prvog preminulog putnika i njegovu suprugu. Par je, naime, prije krstarenja proveo nekoliko mjeseci putujući Argentinom, Čileom i Urugvajem. Sumnja se da su se zarazili tijekom promatranja ptica u blizini odlagališta otpada u Ushuaiji, gdje su mogli doći u kontakt sa zaraženim glodavcima.