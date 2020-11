Evakuirali su naselje u Lovranu zbog eksplozivne naprave

Prije manje od dva tjedna u Lovranu je izgorjelo auto, a potom i jedrilica u kojoj je smrtno stradao muškarac. Sada su policajci, također vezano uz ove događaje, morali opet intervenirati. Susjedi su zgroženi

<p>U nastavku provođenja policijskih izvida vezanih uz događaje od 22. listopada, kada je izgorjelo vozilo u Lovranu kao i jedrilica u creskom akvatoriju pri čemu je smrtno stradao muškarac, policija je danas u naselju na području Lovrana opet morala intervenirati. </p><p>Naime, nakon što je u naselju pronađeno opasno sredstvo, danas oko 12.30 sati policijski službenici su evakuirali okolne stanovnike te opasno sredstvo onesposobili, a nakon čega su se građani oko 13.30 sati vratili u svoje domove.</p><p>- U tijeku je očevid, a policija će i dalje provoditi mjere i radnje kako bi se utvrdila povezanost događaja kao i sve relevantne činjenice i okolnosti - izvijestila je PU primorsko goranska. </p><p>Podsjetimo,tog 22. listopada oko 17 sati, prvo se zapalilo vozilo marke Mazda, u kojem je nađena boca plina i kanistar benzina, a koje se zapalilo na parkiralištu ispred stambene zgrade u gusto naseljenom području Rezine, nadomak Rijeke.</p><p>Zahvaljujući ranoj dojavi susjeda, koji su protupožarnim aparatima odmah krenuli gasiti vatru, te intervenciji opatijskih vatrogasaca, spriječeno je razbuktavanje požara na okolne aute koji su bili parkirani u blizini te na vrijeme uklonjeni. </p><p>Pola sata kasnije (oko 17.30) policija je zaprimila dojavu o požaru plovila u creskom arhipelagu, u kojem je poginuo D.Z. (66), vlasnik gore navedenog vozila i jedrilice od oko osam metara. Požar je primijetio ribar koji je odmah zvao pomoć.</p><p>U gašenje je prvi pristigao brod serpent, koji se nalazio u blizini. Nakon gašenja lučka kapetanija ponudila se izgorenu jedrilicu, otegliti na kopno, no zbog velikog oštećenja ona je potonula. </p><p>- Policija za sada ova dva događaja dovodi u vezu, ali će se uzroci požara te sve relevantne činjenice i okolnosti utvrditi kriminalističkim istraživanjem, koje je u tijeku - izvijestila je tada PU primorsko goranska.</p><p>Trinaest dana kasnije stiglo je gore navedeno, današnje priopćenje o uklanjanju eksplozivne naprave nađene u Rezinama, gdje je pokojni vlasnik živio.</p><p>Susjedi kažu da je vlasnik zapaljenog auta i brodice kobnog dana, neposredno nakon požara auta, a prije požara brodice, viđen kako s bocom plina ide na jedrilicu, pa su pretpostavili da se radilo o samoubojstvu. Nakon današnje evakuacije ostali su zgroženi pri pomisli da je mogućom eksplozijom danas nađene naprave moglo doći do tragičnih posljedica po mještane koji žive u navedenom kvartu.</p><p>- Ne znam o kakvoj se napravi radi, ali sam zgrožen da je tek danas otkrivena. Ne znam ni gdje su je našli, da li u dvorištu ili u izgorenom autu, koje još uvijek stoji na parkiralištu. Pa svašta se moglo desiti da je eksplodirala, tu se igraju djeca, prolaze ljudi. Ne znam što bi vam rekao. O pokojnom sam sve vrijeme imao dobro mišljenje, čak mi ga je bilo žao kad se sve dogodilo, ali sada sam zgrožen. Tu se doselio prije pet, šest godina kada je kupio stan. Bio je rastavljeni samotnjak, bivši branitelj, miran, vrijedan, volio je ići na ribe, svakodnevno šetao psa, svako jutro pio kavu dole na placu, gledao svoja posla, popričao u prolazu. Ali, ponavljam, nakon ovoga sam zgrožen i čak ljut na njega jer ne mogu shvatiti koliko je svjesno ugrozio sve nas koji tu živimo. Pa tko to radi? - u čudu se pita susjed, koji je ostao zatečen kada mu je jutros policija pokucala na vrata i rekla da se mora udaljiti iz kuće dok se eksploziv ne ukloni.</p>