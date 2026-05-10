Evakuirali su putnike s kruzera zahvaćenog hantavirusom: 'Na brodu nismo pronašli glodavce'

Piše Emirat Asipi,
Foto: Hannah McKay/REUTERS

Evakuirali su putnike s kruzera zahvaćenog hantavirusom kod Tenerifa

Španjolska je u nedjelju započela iskrcavanje svojih državljana s kruzera zahvaćenog hantavirusom koji se usidrio u blizini Tenerifea, a nakon njih slijede skupine iz drugih država. Španjolski državljani iskrcali su se prvi, u čamce u skupinama od po pet ljudi, nakon čega su prebačeni u autobuse i odvezeni do lokalne zračne luke. Putnici koji ne pokazuju simptome virusa bit će prebačeni vojnim zrakoplovom u Madrid, pa odvedeni u karantenu, priopćili su vladini dužnosnici, naglašavajući da neće imati doticaja s javnošću.

Foto: Borja Suarez

Luksuzni kruzer isplovio je prema Španjolskoj u srijedu s obale Zelenortskih otoka nakon što su Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europska unija zatražile od te zemlje da upravlja evakuacijom putnika. WHO je u petak objavio najnovije podatke prema kojima se razboljelo osam ljudi koji više nisu na brodu, uključujući troje umrlih - nizozemski par i njemačkog državljanina.

Svi putnici na brodu MV Hondius smatraju se kontaktima visokog rizika, priopćila je Europska agencija za javno zdravstvo u sklopu svojih hitnih mjera, dodajući da je rizik za opću populaciju i dalje nizak. WHO je za putnike s broda preporučio karantenu od 42 dana.

Foto: Hannah McKay/REUTERS

Španjolsko ministarstvo zdravstva dodalo je da je brod prošao odgovarajuće zdravstvene provjere.

- Više od 500 kruzera godišnje dolazi iz Argentine i Čilea, staništa ovog virusa, no izbijanje ove bolesti nikada se nije dogodilo na europskom tlu, pa je mogućnost da se to dogodi s ovim brodom mala. Prema informacijama stručnjaka koji su se ukrcali na brod, higijenski i okolišni uvjeti bili su primjereni te nisu otkriveni glodavci, stoga prijenos izlaganjem glodavcima na brodu nije vjerojatan - priopćili su iz španjolskog ministarstva.

Foto: Hannah McKay/REUTERS

Putnici neće napuštati brod dok ne stigne njihov predviđeni zrakoplov za evakuaciju. Putnici iz Nizozemske bit će sljedeća skupina koja napušta plovilo, a njihov će zrakoplov prevoziti i putnike iz Njemačke, Belgije i Grčke. Nakon toga bit će evakuirani putnici iz Turske, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a. Članovi posade ostat će na brodu i otploviti prema Nizozemskoj, gdje će biti dezinficiran.

Ljudi se hantavirusom mogu zaraziti dodirom s glodavcima i njihovim otpadnim tvarima te udisanjem virusnih čestica u zraku. Nakon udisanja hantavirus dolazi do pluća i počinje napadati sićušne krvne žile, kapilare. Nema dokaza da se virus prenosi s čovjeka na čovjeka. Mogućnosti liječenja su ograničene, zato je najbolja zaštita izbjegavanje glodavaca i njihovog staništa. Inkubacija može trajati 7 - 36 dana. 

