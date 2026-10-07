Učenici i osoblje koje se nalazilo u školi napustili su zgradu, a na terenu je policija...
POLICIJA NA TERENU
Evakuirali su školu u Novom Zagrebu zbog dojave o bombi
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Waldorfska škola u novozagrebačkom naselju Siget evakuirana je nakon dojave o postavljenoj bombi, potvrdili su nam iz zagrebake policije. Na mjestu događaja u tijeku je policijski pregled školskih prostorija, a na terenu su prisutne policijske snage.
Učenici i osoblje napustili su zgradu.
Prema informacijama jednog od roditelja koji se javio Indexu, djeca su zbog hitnosti situacije poslana kućama.
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