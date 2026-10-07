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POLICIJA NA TERENU

Evakuirali su školu u Novom Zagrebu zbog dojave o bombi

Piše 24sata,
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Evakuirali su školu u Novom Zagrebu zbog dojave o bombi
Foto: 24sata
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Učenici i osoblje koje se nalazilo u školi napustili su zgradu, a na terenu je policija...

Waldorfska škola u novozagrebačkom naselju Siget evakuirana je nakon dojave o postavljenoj bombi, potvrdili su nam iz zagrebake policije. Na mjestu događaja u tijeku je policijski pregled školskih prostorija, a na terenu su prisutne policijske snage.

Učenici i osoblje napustili su zgradu.

Prema informacijama jednog od roditelja koji se javio Indexu, djeca su zbog hitnosti situacije poslana kućama.

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