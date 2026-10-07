Evakuirali su školu u Novom Zagrebu zbog dojave o bombi

Waldorfska škola u novozagrebačkom naselju Siget evakuirana je nakon dojave o postavljenoj bombi, potvrdili su nam iz zagrebake policije. Na mjestu događaja u tijeku je policijski pregled školskih prostorija, a na terenu su prisutne policijske snage.

Učenici i osoblje napustili su zgradu.

Prema informacijama jednog od roditelja koji se javio Indexu, djeca su zbog hitnosti situacije poslana kućama.