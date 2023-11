Evo kad nam stiže obilniji snijeg

Zahvaljujući razvoju anticiklonalnog bloka između Velike Britanije i Islanda, u naš dio Europe prodrijet će velika količina hladnog zraka. Temperature zraka pasti će ispod prosjeka u cijeloj središnjoj i istočnoj Europi, a odstupanje će najizraženije biti u središnjem Balkanu uz temperature zraka i do 10 °C ispod prosjeka, piše Istramet.

Jutarnje temperature zraka početkom idućeg tjedna u gorju bi se mogle sniziti na -10 °C, a u našem području i do -5 °C, što se dobro može očitati na priloženoj karti.

Prodor hladnog zraka bit će vrlo žestok, a pritom će doći i do stvaranja ciklone, međutim južnije u odnosu na naše krajeve da bi uzrokovala značanije oborine. Ciklona će se vjerojatno razviti u južnom Jadranu, a zatim se brzo premještati prema istoku preko Grčke.

U takvoj situaciji obilniji snijeg očekuje središnje dijelove Balkana, a zatim s daljnjim premještanjem ciklone i istočnu Europu gdje će se susreti vrlo hladan zrak polarnog porijekla i vlažan zrak s juga Europe. Najviše snijega očekuje Ukrajinu, Bjelorusiju, Poljsku, Baltičke zemlje i zapad Rusije.

Podsjetimo, DHMZ za danas prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom, na jugu još lokalno i grmljavinom. U Gorskom kotaru i Lici kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Popodne sa sjevera djelomično razvedravanje. Bit će vjetrovito, u unutrašnjosti uz umjeren do jak, na udare ponegdje olujan sjeveroistočnjak. Na Jadranu jaka do olujna bura, ponajprije podno Velebita i s orkanskim udarima. Temperatura zraka većinom od 5 do 9, krajem dana osjetno niža, a na Jadranu između 12 i 17 °C.

Za sutra djelomice sunčano, u unutrašnjosti ponegdje uz mogućnost za jutarnju maglu. U Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji mjestimice više oblaka, a još u noći i ujutro na jugu može pasti malo kiše, u Lici i snijega. Vjetar na kopnu većinom slab jugozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, podno Velebita lokalno i orkanskim. Poslijepodne bura slabi i prema otvorenom moru okreće na umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom između -2 i 2, na Jadranu od 8 do 12 °C. Najviša dnevna između 5 i 8, na obali i otocima te u unutrašnjosti Dalmacije uglavnom od 14 do 18 °C.

U tjednoj prognozi navode da će od idućeg ponedjeljka naglo zahladiti, temperature u minusima i moguć snijeg.

