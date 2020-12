Badnjak i Božić sve su bliže, a tijekom blagdana gotovo sve trgovine rade skraćeno ili ne rade uopće. Donosimo vam popis trgovina i trgovačkih centara i njihovo radno vrijeme tijekom nadolazećih blagdana.

SHOPPING CENTRI

Arena Centar

Na Badnjak, 24.12.2020. radno vrijeme Arena Centra je od 09:00 do 17:00 sati, dok Interspar radi od 8:00 do 17:30. Na Božić, 25.12.2020. Arena Centar neće raditi, kao ni na Novu Godinu.

Na blagdan Svetog Stjepana 26.12.2020. Arena Centar neće raditi, dok Interspar radi od 8:00 - 14:00. Na Staru godinu, 31.12.2020., radno vrijeme Arena Centra je od 09:00 do 17:00 sati.

Na blagdan Sveta tri kralja 06.01.2021. Arena Centar radi po redovnom radnom vremenu.

City Centar

Slično kao i s drugim shopping centrima, City Centar u cijeloj Hrvatskoj neće raditi na Božić, Sveti Stjepan i Novu godinu, dok će na Badnjak i Staru godinu shopping centar raditi od 9 do 17 sati.

Joker

Jedan od najpopularnijih shopping centara u Splitu za Badnjak i Staru godinu radit će od 8 do 16 sati, dok će za Božić, Štefanje i Novu godinu biti zatvoren.

West Gate

Na Badnjak shopping centar radi od 10 do 17 sati, dok na Božić, blagdan Svetog Stjepana i Novu Godinu neće raditi,. Na Staru godinu West Gate će raditi od 10 do 17 sati, a na blagdan Sveta tri kralja od 10 do 21.

Supernova

Radno vrijeme na Badnjak i Silvestrovo je od 9 do 18 sati, a na Božić, blagdan Svetog Stjepana i Novu Godinu shopping centar neće raditi. Na Sveta tri kralja radno vrijeme je od 9 do 21.

TRGOVAČKI LANCI

Bipa

Na Badnjak prodavaonice Bipe radit će skraćeno do 14 sati, dok 25., 26. i 27.12. neće raditi. Za Staru godinu prodavaonice će raditi do 17 sati, dok na Novu godinu neće raditi.

Interspar

Interspar trgovine radit će skraćeno na Badnjak i bit će zatvoreni na Božić. Nešto drugačije radno vrijeme bit će i na Štefanje, 26.12. Prije nego što krenete u najbližu trgovinu Interspara, pogledajte na poveznici kako vaša najbliža trgovina radi.

Kaufland

Kaufland će na Badnjak raditi od 7 do 16 sati, dok na Božić, Štefanje i Novu godinu neće raditi. Radno vrijeme na Staru godinu je od 7 do 18 sati.

Konzum

Ako mislite otići do neke od Konzumovih trgovina, požurite se. Konzum za Badnjak radi skraćeno, a za Božić i Štefanje neće raditi. Točno radno vrijeme vaše najbliže trgovine Konzuma možete pogledati na ovoj poveznici.

Lidl

Na Badnjak u Lidl možete do 14 sati, a iduća dva dana neće raditi.

Tommy

Tommy na Badnjak radi do 17 sati, na Božić ne radi, a 26. prosinca dućani će raditi drugačije. Točno vrijeme možete pogledati na ovoj poveznici.

Pevex

Pevex je odlučio kako prodajni centri neće raditi na Božić, blagdan svetog Stjepana, Sveta tri kralja, kao i na Novu godinu dok će za Badnjak i Staru godinu raditi skraćeno, do 16 sati.

Plodine

Plodine će na Badnjak raditi do 18 sati, na Božić ne rade, dok će na Štefanje trgovina raditi po nedjeljnom radnom vremenu. Za više detalja pogledajte ovdje.