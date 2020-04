Evo kako rade shopping centri i dućani na Uskršnji ponedjeljak

Na Uskrsni ponedjeljak (13. travnja) u Hrvatskoj će većina trgovačkih lanaca raditi skraćeno ili biti zatvoreni.

Trgovine Konzuma tako će biti zatvorene i u ponedjeljak. Isto vrijedi i za Lidl, koji je javio da će sve njihove trgovine u Hrvatskoj biti zatvorene na Uskrsni ponedjeljak. Trgovine Prehrane također će bit zatvorene.

Uprava trgovačkog lanca Pevex također je donijela odluku o radnom vremenu njihovih centara, te najavila da neće raditi na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak.

Na Uskrsni ponedjeljak radit će trgovine Spara, ali do 17 sati.

Trgovine Kauflanda na Uskrsni ponedjeljak radit će skraćeno, odnosno od 8 do 17 sati.

Isto je i s trgovinama Plodina, čija će prodajna mjesta raditi samo na Uskršnji ponedjeljak, ali do 17 sati.

Prodavaonice Tommy neće raditi ni u ponedjeljak, isto kao i KTC.

Arena Centar na Uskrs ne radi, ali na Uskrsni ponedjeljak rade trgovine izuzete iz zabrane ograničenja rada. Mueller na Uskrsni ponedjeljak radi od 8 do 14 sati.

Trgovine u shopping centru Avenue Mall koje su otvorene navedene su na ovom linku. Shopping centar City Center One East i City Centar One West u Zagrebu te City Center One u Splitu na Uskrsni ponedjeljak centri će raditi od 8 do 14 sati.

Mini mljekara Veronika i dm će biti zatvoreni, a Müller će raditi od 8 do 14 sati.

Shooping centar Westgate također neće biti otvoren niti na Uskrsni ponedjeljak.

Centar Supernova Zagreb - Buzin neće raditi ni za Usrksni ponedjeljak, osim Insterspara koji će u ponedjeljak biti otvoren od 8-17 sati.

GardenMall će također raditi samo u ponedjeljak od 8 do 17 sati. Supernova Karlovac radit će jednako kao i GardenMall, dok će Supernova u Zadru, Supernova Colloseum u Slavonskom Brodu, Supernova Šibenik, Supernova Sisak West & East biti zatvorene i na Uskrsni ponedjeljak (osim Spara i Muellera).

Trgovine mješovite robe u shopping centrima Supernova Varaždin i radit će na Uskrsni ponedjeljak od 8 do 17 sati, a Supernova Koprivnica od 8 do 17 sati.

Mall of Split će na Uskrsni ponedjeljak raditi po izvanrednom radnom vremenu od 8/9 do 15/17 sati.

Lumini u Varaždinu na Uskrs i uskrsni ponedjeljak će biti zatvoren.