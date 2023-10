Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend: Temperature do 28°C

Djelomice sunčano vrijeme s najvišim dnevnim temperatura uglavnom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva očekuje u petak Hrvatsku, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Vjetar će puhati većinom slab, na Jadranu ujutro slaba slaba i umjerena bura, od sredine dana sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak.

Foto: DHMZ

Istočna Hrvatska

Pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku, a ujutro osobito uz rijeke i kratkotrajnu maglu. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 °C.

Središnja Hrvatska

Pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku, a ujutro i maglu. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 21 i 23 °C.

Gorski kotar i Lika

Pretežno sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku, ujutro po kotlinama i maglu. Vjetar uglavnom slab. Najviša dnevna temperatura od 17 do 22 °C.

Istra

Pretežno sunčano uz malu, poslijepodne do umjerenu naoblaku, krajem dana prolazni porast naoblake. Puhat će slaba do umjerena bura, od sredine dana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti većinom malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 23 i 26 °C.

Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Ujutro će puhati umjerena bura, pod Velebitom još mjestimice i jaka, a potom okreće na sjeverozapadnjak i slabi. Najviša dnevna temperatura između 24 i 27 °C.

Dalmacija

Pretežno sunčano, ali popodne na krajnjem jugu uz jači razvoj oblaka postoji mala mogućnost za pokoji pljusak. Ujutro slaba do umjerena bura, a potom sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 26 do 28 °C.

Prognoza za vikend

Djelomice ili pretežno sunčano i toplo, na Jadranu i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, a potkraj nedjelje i u ponedjeljak umjerena i jaka bura. U ponedjeljak na kopnu malo niža temperatura zraka.

Foto: DHMZ

Meteoalarm zbog jake bure

Za petak je na snazi narančasti meteoalarm za područje Velebita gdje će puhati jaka do vrlo jaka bura, osobito na širem senjskom području. Najjači udari vjetra bit će između 65-100 km/h. Cijeli Jadran je u 'žutom', također zbog bure.