Evo koliko je Stublić naplatio SDP-u za korištenje pjesme Rijeke pravde u kampanji

Koalicija Rijeke pravde, koju predvodi SDP, potrošila je gotovo 1,1 milijun eura u 25 dana za predizbornu promidžbu, stoji u objavljenom izvještaju o financiranju promidžbe. To je nešto više od polovice iznosa koji se može potrošiti na promidžbu u deset izbornih jedinica. Trošak promidžbe po listi odnosno kandidatu u jednoj izbornoj jedinici ne smije prijeći 199.084 eura, a kako SDP na izbore izlazi u svih 10 jedinica u Hrvatskoj, to znači da ukupno na promidžbu može potrošiti 1.990.840 eura.

Jura Stublić u razgovoru za Tportal nije želio otkriti koliko je inkasirao od autorskih prava za korištenje pjesme 'Rijeke pravde' u kampanji, pravdajući to klauzulom u ugovoru. No, iz izvještaja je vidljivo da se radi o iznosu od ukupno 23.275 eura za period od 1. do 15. travnja. Naime, izvještaji su podneseni za deset izbornih jedinica i u svakoj je navedeno da je Stubliću za hit napisan 1984. godine isplaćeno po 2327,50 eura, a što su potvrdili i u SDP-u.

Stublićeve pjesme očito su popularne među lijevima i desnima. Pjesmu 'Dobre vibracije', s albuma 'Zemlja sreće' iz 1989. godine, prije koji dan na skupu u Maksimiru puštao je HDZ. Za potvrdu ga, kaže Stublić, nisu pitali, ali je kazao za Tportal da 'svaka stranka može povremeno odsvirati neku njegovu pjesmu jer njegove pjesme mogu pozitivno utjecati na političare i njihove sljedbenike da bolje rade u korist Hrvatske i njenih građana'.