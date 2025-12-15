Obavijesti

IZBJEGLICE

Evo koliko je Ukrajinaca pobjeglo u europske države

Foto: eurostat

Članice EU-a koje su primile najveći broj korisnika privremene zaštite iz Ukrajine bile su Njemačka (1.229.960 osoba; 28,6 posto ukupnog broja u EU), Poljska (965.005; 22,5 posto) i Češka (393.005; 9,1 posto). U Hrvatskoj se trenutačno nalazi 28.070 Ukrajinaca

Eurostat je objavio detaljne podatke o tome koliko osoba koje nisu državljani Europske unije, a pobjegli su iz Ukrajine, trenutačno ima status privremene zaštite u Europskoj uniji.

31. listopada ove godine ukupno 4,3 milijuna takvih osoba imalo je status privremene zaštite. U usporedbi s krajem rujna ove godine, ukupan broj osoba iz Ukrajine pod privremenom zaštitom smanjio se za 6170 (-0,1 posto).

Članice EU-a koje su primile najveći broj korisnika privremene zaštite iz Ukrajine bile su Njemačka (1.229.960 osoba; 28,6 posto ukupnog broja u EU), Poljska (965.005; 22,5 posto) i Češka (393.005; 9,1 posto). U Hrvatskoj se trenutačno nalazi 28.070 Ukrajinaca.

