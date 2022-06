'Evo, odmah kažem, ove godine moje ljetovanje neće biti tema. To više obitelji neću priuštiti'

Drago mi je da ste to pitali, da i niste, ja bih to pojasnio da ne bi bilo nekakve dvojbe. Ta tema je nekoliko puta bila aktualizirana i već sam to pojasnio, započeo je ministar financija Zdravko Marić pojašnjavanje svog boravka 2019. u hotelu na Malom Lošinju, koji od države dobiva milijune kuna povlaštenog kredita, onog od HBOR-a u kojem je predsjednik Nadzornog odbora, a za koji je dobio enorman popust.

- Dakle, rezervacija za smještaj u kompleksu na Malom Lošinju, u kojem sam bio nekoliko godina za redom, puno prije nego sam postao ministar i to baš na ljetovanju, ovdje govorimo o produženom vikendu, je bila napravljena i na računu ono što piše je ono što je bilo i rezervirano. U međuvremenu i po dolasku ako i dođe do nekakvog upgradea, unaprjeđenja smještajne jedinice, to nije nešto što sam ja tražio niti na to utjecao. A isto tako, niti moj boravak niti unaprjeđenje smještajne jedinice ne dovodi mene u bilo kakvu zavisnost prema tom hotelskom lancu ili bilo kojem drugom. Nema ništa sporno - poručio je.

'Rezervirao sam i platio jeftiniji smještaj, a kad sam došao hotel mi je sam ponudio jedinicu više kategorije, nisam to tražio'

Pojašnjeno, Marić je rezervirao i platio jeftiniji smještaj za sebe, suprugu i dvoje djece u razdoblju od četiri dana, a kako piše Oštro.hr za cijenu 291 eura za noć, a kad je s obitelji u hotel i stigao prebacili su ga u luksuzniju jedinicu više kategorije, a po cijeni koju je prvotno rezervirao. Naime, noć za četveročlanu obitelj u tom kompleksu košta preko 1000 eura.

- Ja račune imam, Povjerenstvo za sukob interesa je otvorilo predmet, traže određene podatke i sve će ih dobiti - rekao je pa se osvrnuo na dovođenje u pitanje njegovog boravka po jeftinijoj cijeni s kreditima HBOR-a koje taj kompleks dobiva, a čiji predsjednik Nadzornog odbora je upravo on.

- Čim se spomene HBOR i kredit HBOR-a odmah se automatski podrazumijeva da je nešto napravljeno mimo procedure i da je nekome nešto poklonjeno. Ne i ne, i jedno i drugo netočno. Krediti HBOR-a prema grupaciji hotela Jadranka su se dogodili prije mog mandata kao predsjednika NO-a. Za mog mandata smo na Nadzornom odboru imali samo dvije odluke o zamjeni kolaterala po postojećim plasmanima. Opet ću ponoviti, činim sve kao predsjednik NO-a da HBOR radi samo i isključivo po stručnim principima. Ono što je najvažnije za porezne obveznike iz cijele ove priče je da se ti krediti uredno otplaćuju - poručio je.

Upitan zašto je hotel baš njemu ponudio luksuzniju smještajnu jedinicu bez ikakve nadoplate u odnosu na ono što je rezervirao te na opasku da običnim građanima to ne bi napravili, Marić je poručio kako mu nije namjera debatirati. Ponovio je kako on na tu odluku nije utjecao niti je to tražio.

- Privatno, i puno prije nego sam bio ministar, a nije mi se jedanput dogodilo, ne samo u Hrvatskoj nego i vani, da dobijete nekakvu višu kategoriju. Govorim fakte i činjenice. I ta situacija, takva kakva je, unapređenje smještajne jedinice, ne dovodi mene niti bi me ikad dovelo u bilo kakav vezani, zavisni položaj prema toj osobi, odnosno prema toj grupaciji. Kao i da govorimo o nekoj aviokompaniji, što je također nerijetki slučaj - rekao je.

'Ove godine aktualni ministar financija i njegovo ljetovanje neće biti tema naslovnica'

Na opasku novinara kako je zapravo indirektan dar koji kao dužnosnik nije smio primiti, Marić poručuje da treba vidjeti što će Povjerenstvo o tome reći.

Na kraju je poručio da će učiniti sve da ove godine njegovo ljetovanje ne bude glavna tema na naslovnicama i u vijestima. Podsjetimo, prošle godine se istraživalo i njegovo ljetovanje na jahti poduzetnika Blaža Pavičića.

- Evo, učinit ću sve da svojoj obitelji i svojim bližnjima više ne priuštim takve stvari kojima sam non stop izložen. Uz dužno poštovanje i ljutnju i gnjev brojnih, ali ja vam kažem vrlo jasno - aktualni ministar financija i njegovo ljetovanje ove godine neće biti tema - rekao je.

