Evo zbog čega bi Plenkovićeva vlada sada trebala pasti. (I zašto se to ipak neće dogoditi)

U drugom mandatu Plenković je izgubio kontrolu nad pandemijom koja odnosi stotine ljudskih života, a to je bila stvar koja ga je dovela opet na vlast. Njegova politika pokazala se pogrešnom, ali i opasnom i štetnom.

<p>Ivo Sanader u drugi premijerski mandat 2007. godine ušao je kao neprikosnoveni pobjednik. Kao lider liberalnog HDZ-a, s manjinama i liberalima kao partnerima, uz deblokirane pregovore s EU-om, sa slomljenom opozicijom, pasivnim predsjednikom Republike.</p><p>Unatoč korupcijskim aferama, crnim fondovima, prljavim dealovima.</p><p>A onda mu se svijet srušio na glavu: financijska kriza, pucanje državnog proračuna, blokada EU pregovora sa Slovenijom, nabujala korupcija, mafijaška ubojstva u Zagrebu... Država se na više načina našla "u banani".</p><p>Pa je Sanader prvog srpnja 2009. godine šokantno objavio da je njegova dionica završila, napustivši Vladu bez uvjerljivog objašnjenja.</p><p>Kasnije ga je put vodio od "Malo vitra", preko Plućne bolnice, do Austrije i na koncu Remetinca, dok je Jadranka Kosor teškom mukom odradila ostatak mandata.</p><p>Zašto je to danas važno? Zašto što danas ponovno svjedočimo prokletstvu drugog mandata.</p><h2>Sanaderova kletva</h2><p>Andrej Plenković također je u drugi mandat zakoračio kao neupitni pobjednik, u istoj konstelaciji političkih snaga kao i Sanader, sa slomljenom opozicijom i bazično nezainteresiranim šefom države.</p><p>I to unatoč korupcijskim aferama desetak ministara, teškim skandalima i prljavim dealovima sa saborskim "žetončićima".</p><p>A onda mu se, kao i Sanaderu, svijet srušio na glavu: teroristički napad na Vladu, pandemija koronavirusa koja odnosi živote, devastiran proračun, nove korupcijske afere poput Krš-Pađene...</p><p>Treba li sada Plenković objaviti da je njegova dionica završila?</p><p>To je pitanje koje nitko zapravo ne postavlja, premda nema razloga da se o njemu ne raspravlja. Jer, činjenice govore za sebe. </p><h2>Opasni po život</h2><p>Plenković je dobio drugi mandat zahvaljujući "pobjedi nad koronavirusom". Danas, koronavirus je potpuno izmakao kontroli. Dobio je drugi mandat na obećanju da će "štititi svaki život", pa svakoga dana umire na desetke ljudi. Dobio je izbore na obećanju da će štititi zdravstveni sustav. Pa se on, po tvrdnjama mnogih iz tog istog sustava, potpuno slomio.</p><p>Plenković se igra s virusom i ugrožava živote svojih građana. Vodi politiku koja je doslovno postala opasna po život. Pokušava spasiti ekonomiju, koja je također žrtva razularenog koronavirusa. Državni proračun je na koljenima. A još se govori o Tomislavu Čoriću.</p><p>Zašto se onda ne govori o Plenkovićevoj ostavci?</p><p>Zašto se ne makne Vlada koja nanosi štetu, ignorira upozorenja i ugrožava živote?</p><h2>Igra se sa životima</h2><p>Premijer evidentno ne drži stvari pod kontrolom, odnosno bezočno se igra s pandemijom kao prošlog tjedna u Vukovaru. Krizni stožer kao njegovo parapolitičko tijelo potpuno je izgubio kredibilitet. Vlada je pokošena koronom, ako već nije aferama. I takav</p><p>Plenković mora voditi državu još četiri godine.</p><p>Premijer koji više energije troši na infantilno pljuckanje s predsjednikom države, nego na vođenje države.</p><p>I tu sad dolazimo do nove sličnosti sa Sanaderom. Ni njega nitko nije mogao srušiti, osim kad se on srušio sam. Ili pobjegao. Ili se sakrio. Još se traži pravo tumačenje onoga što se dogodilo 2009. godine.</p><p>Tko bi sada mogao rušiti Plenkovića? On je pokorio oporbu u stranci koja je ionako bila opasnija od oporbe u Saboru, a koja je pak devastirana, dezorijentirana i zadovoljna svojim saborskim sinekurama.</p><h2>Lider opozicije</h2><p>Ne zna se ni tko je lider opozicije. Je li to neobuzdani Milanović ili neprimjetni Peđa Grbin, kojemu je Milanović oduzeo sav kisik na političkoj sceni? Ili je to Miroslav Škoro?</p><p>HDZ je u drugom mandatu, u svom odnosu prema pandemiji, postao "stranka opasnih namjera". Ono što je za Sanadera bio financijski slom, za Plenkovića je koronavirus. Sanader se nije znao nositi sa slomom, kao ni Plenković s koronom. A financijske žrtve zamijenile su one ljudske.</p><p>I kao što nam treba novi sastav Kriznog stožera, kompromitiranog tijela politički podređenog premijeru, tako nam treba i nova Vlada koja neće političku agendu pretpostavljati borbi za ljudske živote.</p><p>No to se neće dogoditi. Jer za to nitko nema snage. Čak ni HDZ.</p><p>Osim ako neprikosnoveni lider Plenković ne šokira javnost objavom da je njegova dionica završila.</p><p>Samo, on radije uči na tuđim grešakama. Za razliku od Sanadera... </p>