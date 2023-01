Fantomu s Trešnjevke 8 mjeseci zatvora jer je uhodio djevojku: 'Nisam puno. Sviđala mi se...'

U vrijeme kad ste počinili djelo bili ste bitno smanjeno ubrojivi, ali svejedno ubrojivi, a s obzirom na Vaše dosadašnje ponašanje sud je smatrao da vam treba izreći bezuvjetnu kaznu i da će jedino ona utjecati na Vas kako u budućnosti ne bi radili kaznena djela. Također, određena Vam je sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja koje može trajati do završetka izdržavanja kazne, govorio je sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu Ilija Jurčević nakon što je Darka Krsnika (41) nepravomoćno proglasio krivim za nametljivo ponašanje.

Krsnik, kojega su zbog zavirivanja kroz prozore u tuđe domove na području Trešnjevke, prozvali "fantomom s Trešnjevke" osuđen je na osam mjeseci zatvora jer je od kraja ožujka do kraja srpnja 2020. te od 26. ožujka do 4. travnja 2022. uhodio jednu Zagrepčanku i čekao je ispred zgrade u kojoj radi te je slijedio na biciklu, napadno gledao i snimao nastojeći po svaku cijenu uspostaviti kontakt.

Vještak psihijatar dr. Darko Marčinko na današnjoj je raspravi kazao da su kod Krsnika u vrijeme počinjenja djela postojela smetnje bazirane na deficitu strukture ličnosti mješovitog tipa.

- Te smetnje imaju obilježja sva tri klastera ovog spektra od shizoidnih, preko antisocijalnih, narcističnih i histrionih do anksioznih i opsesivno-kompulzivnih. U trenucima počinjenja ubrojivost je bila očuvana međutim ipak je bila bitno smanjena limitirana. Raspravno je sposoban, a u nalazu i mišljenju je predložena i mjera obveznog psihijatrijskog liječenja - rekao je dr. marčinko.

Na pitanje Krsnikove braniteljice odvjetnice Marije Cvitanušić da pojasni što to znači da optuženi nije mogao optimalno vladati svojom voljom i nagonima Marčinko je pojasnio da to znači da je ipak bio ubrojiv, a ne neubrojiv.

U svojoj obrani na prvom ročištu Krsnik je priznao djelo te je rekao da se kaje. Dodao je da je pratio žrtvu jer mu se sviđala i bila mu je lijepa, no tvrdio je da je nije toliko dugo uhodio te da je možda triput prošao kraj nje biciklom. Dodao je i da mu je žrtva jasno dala do znanja da ne želi imati nikakav kontakt s njim pri čemu ga je čak i opsovala, no on je nakon kratke pauze nastavio je uhoditi.

U završnim riječima zastupnica Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu Tena Filipović kazala je da smatraju kako će jedino bezuvjetni zatvor utjecati na njega da ne čini kaznena djela te istaknula njegovu raniju višestruku kaznenu osuđivanost kao i učestalog i upornost njegovog nedozvoljenog ponašanja prema žrtvi.

Braniteljica Cvitanušić predložila je da se Krsniku umjesto zatvorske kazne odredi prisilna psihijatrijska hospitalizacija smatrajući da je iz njegove dosadašnje kaznene evidencije vidljivo da zatvorske kazne na njega nisu polučile željeni učinak.

Inače, pisao je Jutarnji list riječ je o muškarcu koji je još u ranoj mladosti počeo kršiti zakon. Osim što je iz stanova krao zlatninu, satove, videonadzore, mobitele te bankovne kartice, koje je "peglao" po trgovinama kupujući tenisice, naočale, hlače, sudilo mu se i za bludne radnje.

