Farba li kosu ministar Ćorić?

Farba li se ministar Ćorić ili samo vlada “farba” građane pred izbore, danas je pitanje svih pitanja. Na sam spomen bojenja kose i HDZ-ovaca u jednoj rečenici ne možemo se ne sjetiti 2013. i Josipa Đakića. Tad je HDZ-ov saborski zastupnik svojim makeoverom razveselio svekoliku javnost, osvježivši svoje sijede vlasi toplim plavim tonom. Naravno, nagovorili su ga. Nije ni znao što mu se sprema. Sa svoje 53 godine dao se “nasanjkati” frizerkama, a s tim nikakve veze nisu imale godine ni ona “kriza” koja muškarce hvata onda kad su najranjiviji. “Nikad više”, rekao je tad Đakić, smijući se pred novinarima i sam na svoj račun. U to je vrijeme ministar Tomislav Ćorić bio podalje od glavne političke pozornice i, u Isusovim godinama, tek grabio prema Markovu trgu. Tri godine poslije sjeo je u Hrvatski sabor kao jedan od 55 HDZ-ovaca, pomno obrijan i ošišan. No korona je promijenila sve, pa i Ćorića.