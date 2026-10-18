Obavijesti

News

Komentari 7
FARBA I NAS PLUS+

Farba li kosu ministar Ćorić?

Piše Anamarija Burazer,
Čitanje članka: 2 min
Farba li kosu ministar Ćorić?
Zagreb: Ministar financija Tomislav Ćorić dao izjavu o novim podacima o inflaciji | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ćorić je zakoračio u one srednje godine, kad se govori da muškarce hvata kriza, a njemu je frizura ostala postojana. Nijedna sijeda na glavi ne nazire se, ali zato je brada puna mudrosti, donosi novi Express...

Farba li se ministar Ćorić ili samo vlada “farba” građane pred izbore, danas je pitanje svih pitanja. Na sam spomen bojenja kose i HDZ-ovaca u jednoj rečenici ne možemo se ne sjetiti 2013. i Josipa Đakića. Tad je HDZ-ov saborski zastupnik svojim makeoverom razveselio svekoliku javnost, osvježivši svoje sijede vlasi toplim plavim tonom. Naravno, nagovorili su ga. Nije ni znao što mu se sprema. Sa svoje 53 godine dao se “nasanjkati” frizerkama, a s tim nikakve veze nisu imale godine ni ona “kriza” koja muškarce hvata onda kad su najranjiviji. “Nikad više”, rekao je tad Đakić, smijući se pred novinarima i sam na svoj račun. U to je vrijeme ministar Tomislav Ćorić bio podalje od glavne političke pozornice i, u Isusovim godinama, tek grabio prema Markovu trgu. Tri godine poslije sjeo je u Hrvatski sabor kao jedan od 55 HDZ-ovaca, pomno obrijan i ošišan. No korona je promijenila sve, pa i Ćorića.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Francuski gradovi u plamenu. 550.000 ljudi na cestama. Spalili gradsku vijećnicu
MACRONU GORI POD NOGAMA

Francuski gradovi u plamenu. 550.000 ljudi na cestama. Spalili gradsku vijećnicu

Nasilni incidenti dogodili su se u Parizu, Marseilleu, Rennesu, Toulouseu, Angersu i drugdje
DRAMA U ZAGREBU Vatra nakon sudara zahvatila policijski auto! Policajci micali oružje i municiju
SUDAR KOD BUNDEKA

DRAMA U ZAGREBU Vatra nakon sudara zahvatila policijski auto! Policajci micali oružje i municiju

Kako doznajemo, sudarili su se Toyota i policijska Škoda. Toyota se nakon sudara zapalila, a vatra se proširila i na policijski automobil. Vatrogasci su dobili dojavu u 3:38 sati
FOTO Ovo su torcidaši koje traži policija u Splitu! Objavili fotke! Među njima i vođa Stipe Lekić
U BIJEGU SU

FOTO Ovo su torcidaši koje traži policija u Splitu! Objavili fotke! Među njima i vođa Stipe Lekić

Splitska policija objavila je fotografije torcidaša koje traže zbog sramotnog kortea u kojima su slavili Hitlera i Auschwitz uoči utakmice protiv Ajaxa. Među njima je i Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026