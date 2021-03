FBI je objavio nove snimke čovjeka s kapuljačom koji je postavio bombe ispod sjedišta dvaju najvećih američkih stranaka u SAD-u, republikanaca i demokrata.

POGLEDAJTE VIDEO: Neredi u Washingtonu

Bombe je postavio u Washingtonu, i to noć prije nego je došlo do nasilnih izgreda na Kapitolu, a one su pronađene na sam dan izgreda.

Snimke koje je objavio FBI pokazuju čovjeka koji ih je postavio. Nosio je kapuljaču, a na snimkama ga se može vidjeti iz nekoliko kuteva.

FBI za više informacija o počinitelju daje 100 tisuća dolara.

