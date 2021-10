Ljudski ostaci pronađeni u nacionalnom parku na Floridi pripadaju zaručniku ubijene Gabby Petito, Brianu Launderiju. Identificirali su ga pomoću dentalnih podataka, potvrdio je FBI.

U rezervatu Carlton na Floridi ranije su pronađene stvari koje su pripadale Brianu, a kasnije su pod vodom pronašli i ljudske ostatke, prenosi BBC.

Istražitelji su pronašli ruksak i bilježnicu za koje se vjeruje da pripadaju Brianu. Iako policija nije optužila Briana za smrt njegove zaručnice, optužili su ga da je u danima nakon njene smrti koristio dva bankovna računa koja mu ne pripadaju.

Roditelji Gabby Petitio obaviješteni su o pronalasku Brianovih posmrtnih ostataka, a odvjetnik obitelj molio je da im se da privatnost.

Brianovi roditelji prijavili su nestanak svog sina 17. rujna, dva dana prije nego što je njegova zaručnica Gabby pronađena mrtva. Ona je nestala u kolovozu dok je kombijem putovala po SAD-u zajedno s Brianom. On se s putovanja vratio sam u njihovu kuću na Floridi što je otvorilo mnoga pitanja i spekulacije jer u prvim danima istrage njenog nestanka nije htio razgovarati s policijom.

Policija je pak u međuvremenu u nacionalnom parku Grand Teton u Wyomingu pronašla mrtvu Gabby. Nakon toga su intenzivno počeli tražiti Briana za kojeg su sumnjali da ima veze s ubojstvom djevojke.

Brianovi roditelji pomogli su policiji u pronalasku nekih Brianovih stvari. Oni su u utorak navečer obavijestili FBI i lokalnu policiju da žele posjetiti park i potražiti svog sina. U potrazi ih je pratila policija, a odvjetnik obitelji rekao je da su to učinili zato što je to bio prvi dan da je park otvoren za javnost pa je to bilo logično mjesto za potragu.