Feminizam je budućnost! Žene su potplaćene i izložene nasilju, a to je loše i za muškarce

Nestaje li patrijarhat, zašto je nužno da postanemo društvo solidarnosti, a ne dominacije i jesu li ljudi zaista podijeljeni samo na dva roda - muški i ženski? Ta pitanja postavlja i na njih odgovara austrijski dokumentarni film "Feminism WTF" autorice Katharine Muckstein.

Nagrađivani film prikazan je u ponedjeljak, 25. studenog, u Kulturno informativnom centru (KIC) na otvorenju nove sezone Ženskog filmskog festivala (ŽFF).

Svakih 15 minuta žena doživi nasilje

ŽFF je otvoren na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Podaci MUP-a otkrivaju zastrašujuću statistiku: Svakih 15 minuta u Hrvatskoj žena doživi nasilje. Zbog toga je izrazito važno u javnosti što više govoriti o temama feminizma, ravnopravnosti žena na svim područjima, ali i odbacivanju zastarjelih oblika društvenog poretka.

- Ženski pokret je najuspješniji društveni pokret 20. stoljeća i dosegao je sve razine društva. Njihova postignuća ne samo da su osigurala bolje životne uvjete za žene, već su i radikalno promijenila naš način života i naše ideje o suživotu. Iako su feminističke rasprave poput #metoo postale dio mainstream društva, pojam 'feminist' još uvijek nosi negativnu konotaciju - istaknula je Marina Chrystoph direktorica Austrijskog kulturnog foruma koji je podržao organizaciju festivala.

Foto: screenshot/youtube/feminismwtf

Kako razbiti odnose moći

- Stručnjaci iz političkih i društvenih znanosti, studija muškosti, rodnih, queer i trans studija ispituju kako svi možemo doprinijeti razbijanju odnosa moći i ovisnosti kako bismo postali solidarno društvo - poručila je.

Foto: ŽFF

Biti muškarac je lakše

U panel-diksusiji "M/Ž oznake identiteta?" razgovaralo se o svijetu muške dominacije, u kojem muškarci podrazumijevaju beneficije za koje se žene itekako trebaju izboriti - veća plaća, brže zapošljavanje, napredovanje.

- Žene u Hrvatskoj od 14. studenog rade - besplatno. Naime, plaće muškaraca su za toliko veće od plaća žena. Uz to, podrazumijeva se da na žene većinski pada tzv. "besplatni rad" poput brige za djecu, održavanja kućanstva i slično, što još više produbljuje financijsku podređenost žena. Pritom, naša službena politika, konkretno, novoosnovano Ministarstvo demografije, otvoreno gura žene u položaj drugotnosti. To Ministarstvo predlaže mjeru u kojoj će se ženama plaćati da budu kod kuće s djecom do njihova polaska u školu, a što više djece rode, više će im se plaćati. To je direktno ugrožavanje prava žena na financijsku samostalnost - upozorila je Rada Borić, saborska zastupnica Možemo! i jedna od pokretačica inicijative "Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama".

Ona je podsjetila i na politički aspekt, naglašavajući da političari često uzdižu patrijarhat kako bi privukli birače.

Foto: ŽFF

'Patrijarhat nam je u tijelu'

Josipa Bubaš, plesna umjetnica i predstavnica Ženskih studija, naglasila je kako je patrijarhat duboko ukorijenjen u naše tijelo i da je pred nama dug put osvještavanja. Na pitanje zašto se u govoru (posebno u hrvatskom jeziku), češće koristi muški rod, čak i ako se misli na ženu - primjerice, reći će se da je žena pilot/doktor/profesor - Josipa Bubaš pojasnila je kako se prvenstveno radi o zoni komfora i ljenosti uma.

- Jednostavno smo navikli tako razmišljati, pa onda i govoriti. Radi se normama koje generacijski prenosimo i ne promišljamo ih - istaknula je.

Sudionice su se složile kako bi "Feminism WTF" treba biti prikazan školskoj djeci i mladima, kojima kronično nedostaje kvalitetnog obrazovanja o temama koje se tiču njihovog života i društva u kojem odrastaju.

- Okupili smo se se kako bismo proslavili snagu i kreativnost žena u filmskoj industriji. Ovaj festival nije samo prilika za gledanje filmova, već i prostor za dijalog, razmjenu ideja i poticanje promjena. Danas, 25.studenog, započinje i kampanja u 200 zemalja svijeta i spremaju se događaji oko projekta "Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama", uz koji je vezan i Ženski filmski festival - zaključila je Danijela Stanojević, umjetnička direktorica i producentica festivala.

Foto: screenshot/youtube/feminismwtf

"Feminism WTF" (2023.) se prikazuje u suradnji s Ženskim filmskim festivalom kao dio globalne kampanje 'Orange the World'. Nasilje nad ženama i djevojčicama ostaje jedno od najraširenijih kršenja ljudskih prava. Inicijativa 'Orange the World', koju je pokrenuo UN Women, ima za cilj okončanje svih oblika nasilja i simbolizira bolju, budućnost bez nasilja.

Sljedeći termin u kalendaru Ženskog filmskog festivala je 15. prosinca u Kulturnom centru. Bit će prikazan film "Okusi doma". Tema panel-diskusije bit će: "Jesmo li rasisti?" Na panel-diskusiji sudjelovat će Martina Globočnik, Morana Komljenović i Emina Buzimkić, a moderirat će Lovorka Marinović.