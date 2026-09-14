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Kako nam je zapravo 'nutra'?

Festival mentalnog zdravlja za djecu i mlade stiže na Ribnjak

Piše 24sata,
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Festival mentalnog zdravlja za djecu i mlade stiže na Ribnjak
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Riječ je o prvom izdanju novog iskustvenog festivalskog formata koji mentalno zdravlje izvodi iz ordinacija i stručnih institucija te ga približava djeci, mladima, roditeljima i cijeloj zajednici

Kako nam je zapravo 'nutra'? Na to će pitanje u nedjelju, 27. rujna, biti u središtu NUTRA - Festivala mentalnog zdravlja djece i mladih koji će se održati u Centru Ribnjak u Zagrebu u organizaciji Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Riječ je o prvom izdanju novog iskustvenog festivalskog formata koji mentalno zdravlje izvodi iz ordinacija i stručnih institucija te ga približava djeci, mladima, roditeljima i cijeloj zajednici. Na jedan dan Centar Ribnjak postat će svojevrsni 'grad u sebi', u kojem će posjetitelji mentalno zdravlje moći istraživati na drugačiji način - kroz VR iskustva, rad sa terapijskim psima, razgovor, igru, umjetnost, glazbu i susrete sa stručnjacima.

- Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), samoubojstvo je treći vodeći uzrok smrti među mladima u dobi od 15 do 19 godina na globalnoj razini i kada tome pridodamo podatak JAMA Pediatrics (n=80.000) da svako četvrto dijete u svijetu klinički pati od depresije, a svako peto od anksioznosti, jasno je da kao društvo trebamo sve snage usmjeriti u prevenciju - poručila je Romina Ivančić Maćešić, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Na festivalu će sudjelovati i poznate osobe poput Valenta Sinkovića, Stričeka Duška, Martina Kosovca, Ide Prester, Damira Urbana, youtubera Marka KC te mnogih drugih.

- Mentalno zdravlje djece i mladih nije tema o kojoj trebamo govoriti samo onda kada postane teško. NUTRA želimo pretvoriti u mjesto na kojem ćemo o osjećajima, brigama, odnosima i svemu što nosimo u sebi moći razgovarati prirodno, otvoreno i bez stigme. Želimo djeci i mladima pokazati da je u redu pitati, razgovarati i potražiti podršku. Mentalno zdravlje je galopirajuća kriza u svijetu i vrijeme je da mladima i roditeljima damo još snažnije ruku podrške - zaključila je ravnateljica Poliklinike, Romina Ivančić Maćešić.

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