Festival Oglede u Velikoj Gorici: Unatoč razlikama, na mandinka ili hrvatskom, mi se razumijemo

Zašto sam došao u Hrvatsku? Ljubav. Ljubav je stvar koju sa sobom možeš nositi svugdje u svijetu. Ovo je sad moj dom, gdje god putujem nije isto, samo sam ovdje doma, rekao nam je Ismaila Balde Kouyate, koji je sa poznatim umjetnikom Sinišom Labrovićem u četvrtak izveo performans 'Drago mi je da se razumijemo' na Trgu kralja Tomislava u Velikoj Gorici.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Time su otvorili 'Oglede', festivala izvedbenih umjetnosti, koji traje do 7. listopada i okuplja umjetnike i umjetnice koji stvaraju u polju izvedbenih umjetnosti, ali i predstavlja kulturu i tradiciju grada. Nekad se u 'oglede' u Turopolju išlo, kako kažu, da bi se vidjelo kakve prilike vladaju u kući ili kakvo je imovinsko stanje buduće snahe, a ovime pozivaju publiku da promotri, ogleda Veliku Goricu.

Dvojac je prvu večer govorio o razlikama i razumijevanju u jeku 'migrantske krize' u Europi. Na neki način su redefinirali i pojam 'domaćina' - Labrović je iz Hrvatske otišao 2018., a Balde Kouyate se 2013. doselio iz Senegala.

- Jedno od onoga sto nas definira su razlike i netko tko inzistira na istosti, meni ie jako sumnjiv, naročito kad ona podrazumijeva nekoga tko jest različit jer je ta isključivost kroz povijest vodila do užasnih posljedica i znamo da može dovesti do sukoba i uništavanja ljudi. Mislim da mi, kao oni koji žive dobro, moramo biti ljubazni, naša dužnost je da budemo dobri domaćini jer se sigurno nitko nije ukrcano na brodove preko Mediterana niti je prošao sve granice u borbi za preživljavanje iz avanturističkih razloga nego iz gole potrebe za preživljavanjem. A vrlo često je te potrebe proizveo Zapad, koji sad odbija biti ljubazan. Od klimatskih promjena, do ratova i neokolonijalizma, istovremeno oni koji proizvode strah su i oni zarađuju organizirajući prijevoz ljudi koji će raditi u vrlo teškim uvjetima i od kojih će izvlačiti prihode - objasnio je Labrović.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Kroz izvedbu je na hrvatskom pitao 'Komija' o njegovu djetinjstvu, školi, običajima i obitelji te su podijelili svoja iskustva - jedan na hrvatskom, drugi na mandinka jeziku. Zaključili su je izvedbom Komijeve tradicionalne glazbe uz djembe, ali su na zahtjev iz publike, ipak kratko otpjevali i Gibonnijevu 'Oprosti'. U glazbenom dijelu im se priključio i Bojan Tošić.

- Od kad sam stigao, volim promovirati svoju kulturu, jezik - držim tečaj afričkog plesa i bubnjeva, imam i svoj bend. Poziv sam odmah prihvatio jer je važna tema i puno toga se promijenilo otkad sam stigao. Kad sam prvi put čuo hrvatski, pitao sam se što je to, od kud je ovaj jezik, tko bi to uopće govorio, ali uz obitelj i prijatelje, koji bi mi uvijek, iako bih im govorio na engleskom odgovarali na hrvatskom, brzo savladao sve. Osim gramatike - kroz šalu nam je objasnio Komi. Osam godina je bio u braku s Hrvaticom i imaju dvoje djece, a kaže da od glazbe najviše sluša Olivera, Gibonnija i Dinu Dvornika - nije vidio da je itko u zemlji radio glazbu kao oni.

Labrović se također zahvalio na pozivu i objasnio i širi kontekst, spominjući i vladajuće stranke koje se bogate na migrantima, a u isto vrijeme 'šire paranoju' oko njihova dolaska. Kao primjer je naveo Poljsku, čiji su predstavnici u Africi prodavali vize za ogromne cijene, a promoviraju 'zaštitu Europe'.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

- Pomalo podsjeća na paranoju koja je zavladala 80-ih na našem prostoru. Taj jaki osjećaj razlika koji su kasnije kroz šovinizam i nacionalizam doveli do rata. Već imamo u političare koji govore o fizičkim sukobima, ali ne samo prema van, na granicama, nego i unutra, od Mađarske i Italije, koji u stvari na taj način, i politički i financijski profitiraju. Ali drago mi je da smo na jednoj klupi, iako on govori na mandinka jeziku, pokazali da se razumijemo na nekoj drugoj razini i prihvaćamo jedno drugo. Pokazali smo da možemo doći do toga, da razumijemo i one čiji jezik ne pričamo - zaključio je.

Umjetnička ravnateljica festivala, Ana Katulić rekla je kako su jako zadovoljni prvom večeri, te da je sretna zbog sinergije izvođača, organizatora i publike, koja se osjetila već na ovoj izvedbi. Istaknula je da su umjetnici stigli iz cijele Hrvatske, ali da ih predvode autori iz Velike Gorice, koji na najbolji način promoviraju svoj grad.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Festival se nastavlja u petak performansom 'Teret nasljeđa je i nasljeđe tereta' Nikoline Majdak, a zatvorit će ga splitski umjetnik Gildo Bavčević intervencijom u javnom prostoru 'Unutarnja kontrola'. Festival prati i interaktivna instalacija 'Boli me kuća' AMV Kolektiva te 'Spomenik odrastanju' vizualnog umjetnika Mateja Vukovića. Uz to će svoje radove predstaviti i umjetnici izvođači Mia Štark, Adrijana Brčić, Paulina Vukoja, Zoolektiv, Teatar Cirkus Punkt i Triko Cirkus Teatar (KFS Propuh).