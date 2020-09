Festival slobode pretvorio se u raspištoljeni tulum antivaksera

Festival slobode bio je idealna prilika da bijesni, zbunjeni, iziritirani i, s pravom, frustrirani građani pokažu što misle o ponašanju Vlade, ali je propuštena. Šteta...

<p>Festival slobode, koji je od početka promoviran kao manifestacija bez političkog, ideološkog i religioznog predznaka, pretvorio se u raspištoljenu zabavu na Trgu bana Jelačića. Teško ga je drukčije opisati. Trosatno okupljanje u Zagrebu bilo je ispresijecano oštrim antivakserskim izjavama i transparentima, bogobojaznim obraćanjima s improvizirane pozornice turističkog busa i političarima izrazito desne orijentacije u prvim redovima.</p><p>Festival, koji je u svojoj prirodi zapravo bio prosvjed, trebao je započeti u 17 sati, ali program je kasnio dvadesetak minuta. DJ Tony Cetinski za to vrijeme je zagrijavao publiku biranim hitovima i ohrabrujućim porukama. U trenutku kad je službeni program započeo, na Trgu se okupilo nekoliko tisuća ljudi s najrazličitijim, često zbunjujućim transparentima. "Mamu si cijepite", "Stop lažima", "Sve ćemo vas cijepiti protiv korone za vaše dobro, a za našu korist", "Zdrav razum je naš razum", "Korona - laž i manipulacija", "Covid je laž, nismo svi covidioti", "Ne dirajte našu djecu"... Neka žena je imala lažnu policijsku kapu i majicu s porukom 'Živjela KPJ'. Gotovo nitko nije imao masku. Rijetki su održavali razmak.</p><p>Dok su se govornici izmjenjivali na pozornici, Cetinski je, u maniri propovjednika s raširenim rukama i sklopljenim očima, izmjenjivao prigodne glazbene brojeve s vrha turističkog autobusa. Govorila je Anita Šupe, nutricionistica i vlasnica izdavačke kuće, govorio je Ivan Pokupec, vjeroučitelj i bivši član Živog zida i Slobodne Hrvatske, govorio je Srećko Sladoljev, imunolog notoran po svojim antivakserskim stavovima, govorio je Roberto Mateš, otac koji je kampirao ispred pakračke bolnice, govorio je Velimir Ponoš, učitelj joge i kolumnist portala Logično. </p><p>Zanimljivo, od okupljenih, eventualno bi se Sladoljev, ako nekako zaboravimo na trenutak na njegove izlete protiv cijepljenja, mogao uzeti u obzir kao kompetentna osoba za govor o Covidu. Ipak, on je svojih pet minuta pred mikrofonom pretvorio u žalobni solilokvij o svojoj karijeri i medijima koji ga sustavno ignoriraju. Mateš, držeći u ruci Bibliju, održao je emotivni govor iz pozicije oca, kao i Pokupec, pritom spominjući Duha Svetoga i ponavljajući 'Ne dirajte našu djecu'. Za to vrijeme, publika je burno pozdravljala gotovo svaku poruku s pozornice.</p><p>Oratorski žar osjetio je i Cetinski, koji je u jednom trenutku doviknuo "Cijepite si mamu!". Nije jasno kome.</p><p>Od poznatijih lica u prvim redovima bili su, redom, saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto, koja je složno pjevala i fotografirala se s oduševljenim fanovima, zatim Zlatko Hasanbegović te Velimir Bujanec. Pojavio se i Ivan Pernar, bivši zastupnik posrnulog Živog zida. Jedan od najzapaženijih trenutaka manifestacije bio je ulazak kola Hitne pomoći na Trg. Navodno je jedna gospođa kolabirala od vrućine, a unatoč molbi organizatora da propuste vozilo, ljudi su zasuli Hitnu plastičnim čašama. Na kraju su se u rikvercu vratili odakle su došli i produžili u smjeru Kaptola. Napadnut je i snimatelj Indexa, strgnuli su mu masku s lica i oduzeli mobitel. Ubrzo se pojavio policajac u civilu, koji je spriječio da mu oduzmu opremu i zapisao napadače.</p><p>Kako se bližio kraj festivala/prosvjeda, tako su se okupljeni građani oslobađali. Palile su se bengalke, zapalila se i jedna nedužna maska, a kad je Cetinski u jednom trenutku odvrnuo Mišu Kovača, i to onu udarnu, 'Poljubi zemlju po kojoj hodaš, ekipa se potpuno opustila. Klečali su, udarali se u prsa, zagrljeni skakali, plesali i veselili se eklektičnom repertoaru DJ Tonyja.</p><p>Festival slobode bio je idealna prilika da bijesni, zbunjeni, iziritirani i, s pravom, frustrirani građani pokažu što misle o ponašanju Vlade, ministra Vilija Beroša, premijera Plenkovića, politiziranog Nacionalnog stožera i njihovih dvostrukih mjerila. Umjesto toga, pretvorio se u šarenu pučku feštu prepunu, u najboljem slučaju ekscentričnih, a u najgorem opasnih izjava glavnih aktera. Šteta.</p>