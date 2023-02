Filda im vraća ono što je bolest oduzela: Oboljelima od raka besplatno na lice iscrtava obrve

Salon sam otvorila 2005. godine, a 2013. godine sam završila edukaciju za japansko iscrtavanje obrva. U to vrijeme ljudi nisu to baš puno radili i u Hrvatskoj sam bila među prvima koja nudi taj tretman. Prvih nekoliko godina sam kroz mjesečne akcije nudila besplatan tretman ljudima koji su zbog kemoterapije ostali bez obrva, a onda sam zapravo shvatila koliko takvih ljudi ima. Bilo je jako puno žena kojima je potreban takav tretman, a to ne mogu niti dobiti jer si možda novčano ne mogu to priuštiti, a ponekad ne znaju ni gdje bi otišle, započela je vlasnica zagrebačkog kozmetičkog salona Filda Ivanec (53).

Filda je nakon poziva jedne žene koja je tijekom kemoterapije ostala bez obrva odlučila omogućiti da u njezinom salonu taj tretman bude besplatan za sve one u istoj situaciji.

- Naime, prije 6 godina nazvala me jedna gospođa koja mi je ispričala svoju situaciju. Ja sam s njom dogovorila termin i cijenu. Kad sam spustila slušalicu rekla sam suprugu da to nema smisla i da se to ne smije naplaćivati, to bi se trebalo pokloniti. On se odmah složio sa mnom te sam gospođi poslala poruku da je tretman besplatan. Oduševljena gospođa me odmah nazvala, rasplakala se na telefon i tako sam pokrenula akciju 'Plati osmjehom' - ispričala je nesebična Filda.

Njezine pažljive ruke su do sad iscrtale obrve na stotine, a možda i tisuće ljudi kojima je bolest oduzela samopouzdanje.

- Ljudi nažalost se krenu miriti s gubitkom kose, ali gubitak obrva ih iznenadi. Obrve nam na licu daju emociju, a oboljeli zbog toga izgube samopouzdanje. Prvo kad me nazovu ne mogu vjerovati da netko tako nešto poklanja, to im je totalno nevjerojatno. Većina me po dolasku pita treba li nešto platiti jer se ne žele dovesti u neugodnu situaciju da im ipak na kraju kažem nekakvu cijenu, pa im ponovno ponovim da je tretman potpuno besplatan. To su krasne žene koje su kasnije jako zahvalne - kazala je Filda koja već godinama osmijeh na lice vraća ženama iz cijele Hrvatske.

Prije samog tretmana iscrtavanja obrva, Filda mjeri simetriju licu posebnim šestarom koji se temelji na Zlatnom rezu. Tretman iscrtavanja dlačica radi se vrlo tankim nano nožićem u smjeru rasta dlačica. Na kraju, rezultat je dobivanje savršenih simetričnih obrva.

- Sjećam se jedne situaciju kad je došla jedna mlada djevojka. Nažalost zbog bolesti je ostala bez kose i obrva, preko akcije je došla do mene na tretman obrva. Po završetku tretmana ispred salona ju je čekao muž. Kad je izašla van, muž ju je pogledao i rasplakao se. To je baš bilo jako emotivno i dirljivo. Moram ostati profesionalna, ali neke priče zauvijek nosim sa sobom - kazala je Filda.

Filda nudi besplatan tretman i za muškarce koji su ostale bez obrva te za ljude koji boluju od alopecije. Svoje tretmane rade s kvalitetnim mineralnim pigmentima koji u sebi nemaju metala te se mogu vezati za kožu.

- To jesu skupi pigmenti, ali ja iza njih stojim. Često na svojim klijentima viđam da su korišteni pigmenti koji sadrže metale pa ih upozorim da su to opasne supstance jer kao zdravi moramo paziti na svoje tijelo, a pogotovo kao bolesni. Svoje klijente vodim kroz cijeli proces tretmana - govori odlučna majka dvoje djece koja se u obrve zaljubila zbog muževe upornosti.

Filda je akcijom 'Plati osmjehom' usrećila i Melitu Krištof (56) iz Zagreba koja je prije osam godina zbog kemoterapije izgubila kosu i obrve. Osmjeh na lice joj je vratio čim je ugledala svoje nove obrve koje savršeno pašu na njezino lice i neizostavnu periku.

- Ovo za nas znači stvarno puno. Ljudi koji ti poklone nešto što si davno izgubio vrijedni su svake hvale - rekla je Melita.

Ovogodišnja dobitnica nagrade Ponos Hrvatske https://ponoshrvatske.hr/ u svoj salon i humanitarni rad uložila je godine truda i rada. Ipak skromna Filda nije mislila da bi ona ikad dobila takvu nagradu.

- To je bila moja odluka. To je meni kao i svima ostalima kroz godine već postalo normalno. Ja skoro pa o tome uopće pa i ne pričam, a najviše me hvali muž. S ovim poslom sam postigla sve što sam htjela, a akcija je dodatna motivacija za sve. Najljepše je vidjeti osmjeh na licima tih ljudi, onda i sama budem sretna - zaključila je Filda.

Nagradu Ponos Hrvatske dobit će 4. veljače u HRT-ovu Studiju 10.

