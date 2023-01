Filip Glavaš preuzima obranu Zdravka Mamića u Osijeku: 'On mi vjeruje, već smo razgovarali'

Filip Glavaš, sin Branimira Glavaša, novi je odvjetnik Zdravka Mamića u predmetu protiv braće Mamić za izvlačenje 144 milijuna kuna iz zagrebačkog Dinama. Taj se sudski predmet nalazi u Osijeku i do sada je osam puta zakazivano ročište za suđenje no, održana je samo jedna rasprava i to 3. ožujka 2021. godine. Kako je od tada prošlo previše vremena, suđenje se vraća na početak, a s njime u sudnicu ulazi i Filip Glavaš kao službeni odvjetnik Zdravka Mamića. Do sada ga je zastupao odvjetnik koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti.

Dakako, ni Zdravko ni njegov brat Zoran neće sudjelovati na raspravama jer je BiH odbila izručiti taj dvojac Republici Hrvatskoj.

- Zdravko mi vjeruje i taj sam slučaj preuzeo na njegovo traženje. Službeni bi branitelj sada trebao biti razriješen dužnosti, a ja ću preuzeti pripremanje obrane. Obzirom da je nova rasprava zakazana za 16. siječnja dakako da neću biti spreman do toga datuma jer se radi o spisu koji ima nekoliko desetaka tisuća stranica. Prvi korak će mi biti zatražiti odgodu na primjeren rok kako bi pročitao i proučio cijeli spis - kaže mladi Glavaš koji se smatra sposobnim za ovakvo veliko suđenje jer je već nekoliko puta do sada sudjelovao na ročištima u kojima se sudilo Mamiću.

Osim toga, Filip je, kao i njegov otac Branimir, osobni prijatelj braće Mamić, poglavito Zdravka koji je nakon svakog posjeta Osijeku, prije i poslije ročišta kojima je nazočio, boravio kod obitelji Glavaš na ručku ili večeri.

- S gospodinom Mamićem razgovarao sam samo općenito o predmetu, a detaljnije ćemo pretresati spis kada ga pročitam. Idemo korak po korak - rekao je Filip kojega u narednom periodu rasprava čeka čak 180 svjedoka.

Filip Glavaš inače je partner u odvjetničkom društvu poznatog zagrebačkog odvjetnika Veljka Miljevića, koji je također bio Mamićev odvjetnik u jednom suđenju.

Nakon što je diplomirao pravo, mlađi Glavaš je praksu odrađivao kod pokojnog odvjetnika Hanžekovića, u njegovoj osječkoj pisarnici, a svojevremeno je priznao i da je kao dječak htio postati odvjetnik i pomoći ocu braniti se od optužbi obzirom da je odrastao uz sudski postupak protiv njegovog oca.

Osim što je osobno zainteresiran za vođenje slučaja Mamić, jer ga smatra intrigantnim, mladi Glavaš drži da je proteklih godina stekao dragocjeno znanje u 'sportskom pravu' jer zastupa NK Osijek u nekim predmetima, posreduje pri sklapanju ugovora te zastupa nogometaše ukoliko je potreba. Tako je, primjerice, bio odvjetnik Petru Bočkaju nakon što je ovaj automobilom razbio benzinsku stanicu u Osijeku.

Zanimljivo je i da je Filip Glavaš član Disciplinske komisije HNS-a.

