Flip nanjušio ubojicu iz Splita

Bjegunca Čaletu tražilo je više od sto policajaca, ali našla ga je njuška belgijskog ovčara koji radi za vatrogasce...

<p>Branimira Čaletu, koji je u srijedu pobjegao pravosudnim policajcima, tražilo je više od sto policijskih djelatnika, ali pronašao ga nije čovjek, nego vatrogasni potražni pas Flip, belgijski ovčar, koji je proteklih godina spasio nekoliko ljudi u potragama za izgubljenim i nestalim ljudima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p><strong>Dosad je bio u traganjima za četvero ljudi i uvijek je bio uspješan</strong></p><p>Splitski vatrogasci nisu nam smjeli otkriti detalje hvatanja bjegunca Branimira Čalete, ali nam je Joško Čule, splitski vatrogasac i Flipov vlasnik, ispričao sve o svojemu psu:</p><p>- Flip je potražni pas Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita. On je belgijski ovčar Malinois, a odlučili smo se za njega kako bi pridonio našem radu u vatrogastvu. Flip je obučen za potrage u ruševinama i prirodi, a posljednji tečaj završio je u Delnicama za spašavanje u lavinama i po snijegu. Inače je obiteljski pas, obožava druženje s djecom, kao i s nama vatrogascima. On je s nama svakodnevno u smjeni, a vodimo ga i na teren ako je potrebno. Do sada je sudjelovao u četiri potrage za izgubljenim ljudima i sve ih je našao.</p><p>Objasnio je kako Filip radi:</p><p>- Kad dobijemo lokaciju gdje je osoba nestala, dolazimo s Flipom i određujemo sektore potrage. Tad Flip ulazi u određeni sektor i ako je osoba tu prošla, on osjeti njezin miris i prati trag dok je ne pronađe. Svi ljudi ostavljaju čestice svojega mirisa za sobom, po travi ili nekom drugom terenu, i Flip prati taj miris. Kad čovjeka nađe, laje kako bi upozorio. Inače trenira svaki dan, kroz igru, i na poslu i kod kuće. On je zapravo uvijek u treningu.</p>