Filipović: 'Ni u New Jerseyju, gdje sam živio, šoping centri ne rade nedjeljom'; Nije baš tako!

Izmjenama Zakona o trgovini želimo pokušati uspostaviti balans između privatnog i poslovnog života, mislimo da nedjelja treba biti slobodan dan, posebno za one koji rade u trgovinama. Kada pogledate prakse EU, u 50 posto zemalja se ne radi nedjeljom, poručio je ministar gospodarstva Davor Filipović upitan za regulaciju rada nedjeljom koju Vlada najavljuje.

Pa je uzeo za primjer i Ameriku, prisjećajući se života tamo, gdje je inače, kako je kao kandidat za zagrebačkog gradonačelnika sam ispričao, čekao 15 minuta da pređe cestu jer nije stisnuo tipku na semaforu.

- U državi New Jersey trgovački centri ne rade nedjeljom, sam sam se u to imao prilike uvjeriti jer sam tamo živio dvije godine i ništa se spektakularno ne događa. Naime, promet se prelije na ostale dane u tjednu, a i dalje se grade trgovački centri. Primjerice, trgovački centar American Dream je najveći trgovački centar u Americi, a sagradio se upravo u državi New Jersey gdje se ne radi nedjeljom - rekao je Filipović dodavši kako je Zakon o trgovini u javnom savjetovanju iz kojeg će sagledati sve prijedloge.

- Vjerujem da će ovaj put zakon uspješno biti usvojen u Saboru i da ćemo doći do toga da se regulira rad nedjeljom na način da se 16 nedjelja u godini može raditi, a da ostale nedjelje ljudi mogu provesti u miru sa obitelji - poručio je.

S ministrom rada Marinom Piletićem, naglasio je, usuglasit će se promjene na način da oni koji ne budu htjeli raditi nedjeljom da to ne moraju.

- To je nešto o čemu razgovaramo. I da oni koji budu radili nedjeljom moraju biti plaćeni više. To je nešto na čemu će se paralelno raditi kako bi se pokušale ove razlike svesti na neki minimum - rekao je još ministar.

No, pregledom radnog vremena na stranici trgovačkog centra American Dream vidi se kako baš i nije točno da je on skroz zatvoren nedjeljom.

Kafići, restorani i objekti zabavnog sadržaja rade svih sedam dana u tjednu najnormalnije.

A, iako u New Jerseyju na snazi jest odredba o neradnoj nedjelji, u ovom centru postoji nekoliko desetaka dućana koji rade i taj dan, samo skraćeno do 19, a ne do 21 sat.

