Filipović o cijenama goriva: Da nije bilo mjera Vlade bilo bi i gore, sve opcije su na stolu

Ministar gospodarstva Davor Filipović prisustvovao je danas na otvorenju tvornice FACC Hrvatska i tom prilikom dao je izjavu za medije, a govorio je o novom rastu cijena goriva.

- Mi se nalazimo trenutno negdje tu u sredini i činimo sve što možemo kako bismo olakšali našim sugrađanima i gospodarstvu i to se već pokazalo u mjerama koje smo poduzimali do sada. Jer da nije bilo mjera, cijena benzina i dizela bi bila skoro 2 kune skuplja nego što je to sada - rekao je Filipović.

Upitan o velikim trošarinama koje država ubire na gorivo Filipović odgovara:

- Mi ćemo raditi sve što je u našoj moći kako bi pomogli našim sugrađanima i gospodarstvu. Sve opcije su na stolu i učinit ćemo sve da se ovi inflatorni udari ublaže što je više moguće. Ne možemo znati što će biti unaprijed, pratimo situaciju - rekao je.

- Kada se govori o proračunu, on ima dvije komponente - prihodovnu i rashodovnu stranu. O tome ministar Marić vodi računa. Pratimo situaciju i reagirat ćemo na vrijeme - rekao je Filipović.

