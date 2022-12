Filipović: Živimo u krizi. Nema razloga za poskupljenje vode u Zagrebu ni nigdje drugdje

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, ustvrdio je u četvrtak da nakon odgode primjene Uredbe o visini naknade za korištenje vode, ali i ranijih vladinih intervencija prije svega u cijenu struje, nema razloga za poskupljenje vode u Zagrebu ni u drugim mjestima. "Nema potrebe za tim, živimo u kriznom vremenu, možete vidjeti da se ubrzo predstavlja proračun Grada Zagreba od 16,6 milijardi kuna - nikada veći, a gradska uprava govori da su financije stabilizirane i da je sve tip-top, pa postavljam pitanje zašto bi netko u takvoj situaciji rekao da će povećati cijenu vode građanima za 20 posto?", rekao je Filipović u izjavi nakon sjednice vlade. Odgodili smo uredbu i nema nikakvog razloga da dođe do povećanja cijene vode, a sve one koji su to namjeravali učiniti pozivam da o tome uopće ne razmišljaju, dodao je. Vlada je, naime, u četvrtak na godinu dana odgodila primjenu Uredbe o visini naknade za korištenje voda. Ta uredba trebala je stupiti na snagu 1. siječnja 2023. godine, a kad bi se to dogodilo visinu naknade vodovodi bi plaćali prema zahvaćenoj, a ne isporučenoj količini vode. Filipović je ustvrdio da je vlada pored odgode uredbe, pomogla Gradu zagrebu i drugim jedinicama lokalne samouprave u jesenskom paketu mjera u kojem je osigurala da struja za sve vodovode u Hrvatskoj ne poskupi. Grad Zagreba će po njegovim riječima zahvaljujući jesenskom paketu mjera, samo kada je riječ o električnoj energiji od 1.studenoga do 31. ožujka 2023. platiti 580 milijuna kuna ili 116 milijuna mjesečno manje, a da je uredba stupila na snagu trebao bi platiti 29 milijuna kuna više u odnosu na prošlu godinu. "Kad gledate što je vlada učinila za Grad Zagreb i što bi za Grad značilo eventualno poskupljenje, možete vidjeti koliki je to nesrazmjer i mislim da bi bilo fer i korektno da se sve to uzme u obzir i ne ide povećavati cijena vode, nema potrebe za tim", rekao je. "Nadam se da će biti dovoljno razuma da do toga ne dođe, jer nema nikakvog razloga zato", ustvrdio je. Filipović kaže da ga zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nije izvijestio o namjeri povećanja cijene vode iako s njim dosta komunicira, te da se ne radi o politikantstvu vlade koja reagira nakon što je najavljeno poskupljenje vode u Zagrebu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ja pak ovaj tjedan komentirao najavljeno poskupljenje vode u Zagrebu za 20 posto, istaknuvši da je korekcija cijena neizbježna, no da se u to išlo tek nakon što su napravljene sve moguće interne uštede. "Imamo operativne gubitke u poslovanju, a u ovom poskupljenju vode od oko 20 posto, tri četvrtine od toga će ići u investicije", istaknuo je Tomašević podsjetivši da u vodovodnoj mreži ima 3500 kilometara cijevi za vodoopskrbu, iz kojih curi 50 posto vode. Tomašević je kao razlog za poskupljenje naveo i danas izmijenjenu uredbu, prema kojoj bi Grad plaćao i vodu izgubljenu u cijevima: "Dodatan razlog poskupljenja je i činjenica da s novim zakonom od 1. siječnja trošak izgubljene vode u cijevima pada na teret poduzeća Vodovod i odvodnja (ViO) jer se voda naplaćuje prema zahvaćenoj, a ne isporučenoj vodi. To je dodatni trošak za tu tvrtku za oko 50 milijuna kuna godišnje", rekao je. "Zagreb je i dalje među najjeftinijim većim građanima po fiksnoj naknadi, a kada gledamo po varijabilnoj cijeni odnosno po kubiku, bio bi najjeftiniji da nema pročistač, kojeg će i drugi gradovi morati izgraditi i prema tome korigirati cijenu", dodatno je argumentirao Tomašević.