Filmska potjera po Kaštelima: Policija mu pucala u gume!

<p>Prava filmska potjera kroz Kaštela u srijedu predvečer samo je srećom završila bez ozbiljnijih posljedica: Marko D. (32) uhićen je nakon bijega svojim Audijem gotovo pred Trogirom, a policija je morala pucati u gume kako bi ga zaustavila! Sve je započelo oko 20 sati desetak kilometara od mjesta uhićenja, kada su Marka u automobilu prepoznali policajci te ga pokušali zaustaviti "klasičnim" metodama. Za njim je naime raspisana potraga, a poznat je po stotinjak kaznenih (mahom krađa) te prekršajnih nedjela.</p><p>Najpoznatiji je pak incident iz svibnja 2018. godine kada je četvorici interventnih policajaca bježao u Teslinoj ulici u Splitu, nakon što su ga zatekli pri provali u kiosk. I tada se nije dao, iako je bježao pješice – kada su ga okružili, potegao je nož te njime zamahivao, ranivši jednog policajca, dok je drugi tijekom potjere pao i slomio ruku. Također su morali potezati oružje, nakon hitaca upozorenja, pogodili su ga s dva metka u nogu. Za taj slučaj je bio nepravomoćno dobio zatvorsku kaznu, no presuda je ukinuta te mu se ponovno sudi... U Kaštelima je ponovio sličan scenarij.</p><p>Prvo je Audijem blokirao policijska vozila, koja su baš kao u filmovima pristizala sa svih strana te ih je na kraju bilo čak šest. Skrenuo je s brze ceste u sporednu uličicu, pokušao se probiti autom udarivši drugo vozilo iz suprotnog smjera, a kada je vidio da je okružen policajcima, krenuo je Audijem na jednog od njih. Ovaj je uspio izbjeći nalet, zapucavši u gume pa je Marko D. završio u – masliniku.</p><p>Na koncu su ga nekako uspjeli savladati i staviti mu lisičine. Zanimljivo, i jučer je s njim bio u automobilu Jurica M. (31), isti "prika" iz epizode s provalom u kiosk! Tada se Jurica odmah predao, no sinoć je nakon slijetanja Audija dao petama vjetra, pobjegao je pješice u smjeru Planog. Nije imao sreće, i on je uhićen nešto kasnije tijekom večeri...</p>