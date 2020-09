FINA je uložila 780.000 eura u restoran pa ga dala u najam za 17 puta manju cijenu?!

FINA je prije godinu dana počela uređivati restoran na šestom katu njihove zgrade u Ulici grada Vukovara 70. Uređenje su platili 780 000 eura, a sada ga daju generalu Marekoviću za 850 eura mjesečno.

<p>Prije godinu dana, <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/finina-menza-od-6500000-kn-drzavna-agencija-za-pozamasan-iznos-u-upravnoj-zgradi-obnavlja-restoran-za-zaposlenike-koji-je-zatvorila-prije-10-godina-9337211">Jutarnji list</a> izvijestio je da FINA uređuje jedan od skupljih restorana na tržištu, a sada se zna i tko ga je dobio u zakup. Riječ je o tvrtki <strong>Pleter</strong>, na čijem je čelu general pukovnik <strong>Marijan Mareković</strong>, istom onom Pleteru koji ima <strong>tri restorana</strong> u sklopu Poreznih uprava Ministarstva financija: u Albrechtovoj ulici 42, Boškovićevoj 5 i Aveniji Dubrovnik 32.</p><p><strong>Sića za zakup</strong></p><p>Iako iz tehničke dokumentacije nije moguće točno izračunati koliki je točno taj prostor, zna se da se restoran proteže na 300 kvadrata uz terasu od još stotinjak kvadrata, kuhinju i prostor bivših kancelarija. Uz pretpostavku da je riječ o kakvih 500-tinjak kvadrata, i tržišnu cijenu zakupa od 20 do 30 eura po kvadratu, cijena najma bi trebala biti oko 15 000 eura. Tvrtka Pleter će mjesečno za taj prostor plaćati 850 eura što je gotovo <strong>17 puta manje </strong>od tržišnih cijena.</p><p>Zanimljivo je i da je ugovor o zakupu sklopljen 21. siječnja 2019. godine, čak <strong>6 mjeseci prije nego što je uopće raspisan natječaj</strong> za izvođača preuređenja, što znači da je prostor preuređivan za državnog zakupnika. Iz FINA-a kažu da je sve po zakonu:</p><p> - Ugovor je sklopljen bez raspisivanja javnog natječaja, budući da su i Zakupodavac i Zakupnik u vlasništvu Republike Hrvatske, a sve sukladno članku 6. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora.</p><p>U tom članku zakona stoji da nema potrebe raspisivati javni natječaj kad ga sklapaju međusobno RH i jedinice lokalne samouprave, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ali isključivo ako je to 'u općem, gospodarskom i socijalnom interesu građana.' No FINA ne objašnjava kako je ovaj ugovor s tvrtkom Pleter u interesu građana.</p><p><strong>Natječaj je poništen tri puta</strong></p><p> 5. srpnja, kad je objavljen prvi natječaj za građevinske radove, procijenjena vrijednost nabave iznosila je 6 milijuna kuna s PDV-om, no na natječaj je stigla samo jedna ponuda u iznosu od sedam milijuna, pa je natječaj poništen. Novi natječaj je raspisan u rujnu iste godine, sa procjenom radova na 6,4 milijuna kuna s PDV-om, a unatoč čak četvero ponuđača, natječaj je ponovo bio poništen jer su sve ponude bile odbijene.</p><p>Treći puta natječaj je raspisan u prosincu 2019., a ponudu su predala tri poslovna subjekta – Mato promet u iznosu od 5,8 milijuna kuna s PDV-om, Tehno-elektro s 8,9 milijuna te C.S.P. koji je za radove nudio 6,2 milijuna, a prihvaćena je bila <strong>najjeftinija ponuda Mato prometa.</strong></p><p> </p>