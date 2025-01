Fina želi pokrenuti stečaj Petre Sanader: Evo koliko im je dužna

Financijska agencija (Fina) želi provesti jednostavan postupak stečaja potrošača za stariju kći bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, Petru Sanader, koja živi i radi u SAD-u gdje se udala. U pozivu s kraja prosinca prošle godine Fina poziva Petru Sanader da kaže je li suglasna s provedbom jednostavnog postupka stečaja nad njezinom imovinom. Cilj tog postupka, pojašnjavaju, je osloboditi poštenog potrošača obveza prema određenim vjerovnicima ako je vrijednost imovine potrošača veća od 1327 eura.

Taj se postupak može provesti ako potrošač ima evidentirane neizvršene obveze u iznosu do 2654 eura glavnice i to dulje od tri godine. U trenutku kad joj Fina šalje poziv Petra Sanader ima u Očevidniku redoslijeda evidentiran dug u iznosu od 173,09 eura u koji su uračunate i kamate i to dulje od 1098 dana. Iz poziva je vidljivo kako je riječ o nekom sudskom trošku.

Fina Petru poziva da im u roku od 15 dana dostavi popis svoje imovine, a ako to ne učini i ne očituje se je li suglasna sa stečajem ili nije, smatrat će da je suglasna i sudu podnijeti prijedlog da se ide u jednostavni postupak stečaja kako bi je oslobodili plaćanja navedenog duga.

O Petri Sanader posljednji smo put pisali početkom listopada prošle godine kada je otkrila da više ne živi u New Yorku, ne bavi se glumom, te se u međuvremenu i udala!

- Nakon što sam upoznala svog nevjerojatnog muža, preselili smo se u Teksas s našim malim pudlom Homerom, a svoju strast prema nekretninama pretvorila sam u profesiju s punim radnim vremenom. Duboko vjerujem u snagu nekretnina kao alata za ulaganje. Mislim da su nekretnine najbolji način da većina Amerikanaca izgradi i prenese bogatstvo sljedećim generacijama i želim pomoći što većem broju ljudi da to iskoriste - napisala je između ostalog na stranici Experience.com.

Navela je i u kojim se branšama dosad iskušala.

- Rođena sam i odrasla u Hrvatskoj, živjela sam i radila po cijeloj Europi (Austrija, Italija, Engleska itd.) prije nego što sam se preselila u SAD. Provela sam dvije godine u New Yorku i L.A.-u radeći u industriji zabave, što je uključivalo vođenje vlastite produkcijske tvrtke i uspješno vođenje velikog tima ljudi, kao i vođenje svih aspekata produkcije. Govorim više jezika od ranog djetinjstva i znam vrijednost napornog rada potrebnog da se dokažete u stranoj zemlji i učinite je svojim domom - dodala je.

Osim Petre, Sanader sa suprugom Mirjanom ima kćer Brunu. Ona se krajem svibnja 2019. godine udala za dugogodišnjeg partnera Vedrana Vukadinovića u hvarskoj katedrali sv. Stjepana.