Finale ''Ožujsko balote 2018'' završilo vatrenim nastupom

U centru Sinja održano je sedmo veliko finale „Ožujsko Balote 2018.“, vodećeg balotaškog turnira u Hrvatskoj i neslužbenog prvenstva Dalmacije. Ekipa Naklice zasluženo je ponijela titulu najboljih među osam pobjedničkim timova iz regije te, uz pehar, odnijela i vrijednu nagradu od 30.000 kuna. Radi iznimnog interesa ekipa i publike te doprinosa turističkoj ponudi Sinja, Grad Sinj i Zagrebačka pivovara kao organizatori događanja, završni su turnir prvi put produžili na dva dana.

Foto: Zagrebačka pivovara Nakon tri mjeseca igranja i 46 lokalnih turnira od Zadra do Metkovića samo osam najboljih zaigrali su u ovogodišnjem finalu i borili se za titulu pobjednika. Uspjeh je time i veći kada se uzme u obzir da svake godine na turnirima sudjeluje preko 1.500 ekipa „trojki“ te preko 4.500 igrača.

Foto: Zagrebačka pivovara Žuja se pobrinula za prepoznatljivu dalmatinsku feštu na kojoj nije nedostajalo zabave i tradicionalne gastronomske ponude. Naime, više od osam tisuća posjetitelja uživalo je u programu obogaćenom koncertima klape „Rišpet“ u petak i „Prljavog kazališta“ koje je atmosferu završnice u subotu, dovelo do usijanja. Natjecatelji i posjetitelji su pokazali da obožavaju taj jedinstveni sportski i zabavni spektakl i to pjesmom i uživanjem do kasno u obje noći te su tako na najljepši način zaokružili finale „Ožujsko Balote 2018.“.

Foto: Zagrebačka pivovara Ožujsko pivo nastavlja podržavati tradicionalne vrijednosti i sportske interese lokalne zajednice, a finalno natjecanje „Ožujsko balote 2018.“ pravi je primjer toga. Tradicionalnim održavanjem tog turnira Ožujsko pivo visoko drži ljestvicu u promoviranju te stare dalmatinske igre kojom želi potaknuti sve ljude na sudjelovanje u pravoj fešti prijateljskog nadmetanja i okupljanja.

