Fitch je potvrdio dugoročni kreditni rejting Hrvatske BBB-, a pad BDP-a bit će 9 posto...

Unatoč boljim rezultatima u turizmu od predviđanja, za veći pad BDP-a zaslužna je pogoršana epidemiološka situacija koja je dovela do smanjenja osobne potrošnje i izvoza usluga

<p>Kao što je to učinila u lipnju, rejting agencija Fitch je u najnovijom izvješću od 4. prosinca potvrdila dugoročni kreditni rejting Hrvatske 'BBB-', a izglede procijenila kao stabilne.</p><p>U lipnju je Fitch predviđao da će hrvatsko gospodarstvo pasti za 8,4 posto ove godine, a u najnovijem izvješću očekuje se pad BDP-a od 9 posto. Unatoč boljim rezultatima u turizmu od predviđanja, za veći pad BDP-a zaslužna je pogoršana epidemiološka situacija koja je dovela do smanjenja osobne potrošnje i izvoza usluga, a i kratkoročne prognoze su loše zbog novih epidemioloških mjera.</p><p> Kao pozitivne stranu Fitch ističe dobre izvozne rezultate, te što su se izvoznici pokazali otpornim na izazove pandemije. Dobri izvozni rezultati spriječili su drastičniji pad BDP-a, smatra Fitch.</p><p> Budući da će se i u sljedećoj godini osjećati ekonomski efekti pandemije koronavirusa te da će trebati vremena da se oporavi sektor usluga, Fitch predviđa ekonomski rast od 3,8 posto u 2021. godini. Očekuje se porast investicija zahvaljujući javnim investicijama u obnovu Zagreba oštećenog potresom. Rast od šest posto očekuje se u 2022. godini kada nestanu ekonomski efekti pandemije, te kada poraste potražnja zahvaljujući postupnoj implementaciji projekata vezanih uz instrument za oporavak "Next Generation EU".</p><p>U 2020. očekuje se proračunski deficit od osam posto BDP-a. I dok vlada predviđa da će proračunski deficit u 2021. biti 2,9 posto, Fitch očekuje da on iznosi 3,5 posto BDP-a, dok bi 2022. godine trebao iznositi 2,2 posto BDP-a.</p><p>Ove godine javni dug će se povećati i iznosit će će 87,4 posto BDP-a, a u 2021. bi trebao pasti na 85,5 posto, te na 81,6 posto u 2022. godini, procjenjuje Fitch, te napominje da je financijski sektor ostao jak, a banke su zadržale visoku likvidnost.</p>