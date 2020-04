Fitness zajednica: 'Pustite nas da radimo kako treba ili nikako'

Na Facebook grupi udruge Glas poduzetnika osvanula je objava na kojoj se udruga poziva da pruži podršku Inicijative fitness zajednice i zaposlenih u području sportske rekreacije.

Razlog tomu je da informiraju medije o svim nedostacima i propustima koje su brojne institucije napravile svojim odnosom i pristupom prema njihovoj djelatnosti.

Objavu prenosimo u potpunosti:

- Prateći zbivanja u regiji i analizirajući tijek događanja u Hrvatskoj tijekom pozivam Glas Poduzetnika da pruži podršku nastojanjima Inicijative fitness zajednice i zaposlenih u području sportske rekreacije u nastojanju da informira medije o svim nedostacima i propustima koje su brojne službene institucije napravile svojim odnosom i pristupom prema našoj djelatnosti... Iako potreba objašnjavanja i utvrđivanja VAŽNOSTI i SVRHE tjelovježbe u očuvanju zdravlja i povećanju imuniteta u drugoj dekadi 21 stoljeća zvuči nevjerojatno, očito je da živimo u okruženju i društvu koje je u svom znanju i poimanju daleko od svih relevantnih znanstvenih istraživanja i dokaza koji UPRAVO NAŠ rad definiraju kao najvažniju i prvu liniju obrane ljudskog organizma od većine bolesti, pa tako i virusnih oboljenja..

Stručni kineziološki, trenerski i sportsko rekreacijski kadrovi neće pristati na nebulozno definirane posebne mjere i uvjete“ otvaranja centara, raditi nesuvisle prilagodbe i pri tome biti zahvalni što su dobili mogućnost "rada" iako svjesni realnosti kako mnogi kreću ispočetka i kako je sve ono što je marljivo i nesebično građeno godinama otišlo u nepovrat.. jer kako bi to izgledalo kada bismo morali uvjetovati korisnike da okrenu svoje živote naopačke samo da bi „uhvatili i dobili“ svoj vremenski tempiran i ograničen termin treninga. To je prije svega neprofesionalno, neljudski i izvan okvira svih naših zakonskih statuta, pravilnika i odredbi kojima korisnici ostvaruju svoje legitimno pravo slobode izbora oblika, vrste i vremena korištenja usluga…. i jer nitko takvu uslugu neće i ne želi platiti!

Čujemo prijedloge da se između ostalog zabrane svlačionice i korištenje tuševa... To bi značilo da na treninge mogu dolaziti samo oni koji nakon treninga idu direktno doma... pa to je 15 % korisnika... a što je sa svim ostalima koji treniraju prije posla, tijekom fleksibilnog radnog vremena, ili nakon treninga idu obavljati svoje druge obveze? To je čisti poslovni rasizam, povreda osnovnih postulata jednakosti pružanja usluga koja kaže da svi moraju imati jednaka prava i mogućnosti...

ILI KAKO TREBA, ILI NIKAKO!

PS.

Niti jedna službena institucija, niti bilo koji predstavnik raznih komora čije smo članarine dužni zakonski plaćati nikoga od NAS NIJE KONTAKTIRAO tražeći stručno mišljenje te stoga NE PRIZNAJEMO NITI JEDAN prijedlog ili mjeru kojom će nas obvezati na rad prema uvjetima koji nam nisu prihvatljivi i razumljivi!

Tema: Hrvatska