Uzbuna na flotili za Gazu! 'Stiže 20 neidentificiranih brodova...' Na flotili je i jedna Hrvatica...

Uzbuna na flotili za Gazu! Dva izvora na flotili kazali su Reutersu kako im se približava više od 20 neidentificiranih brodova. Očekuju uskoro presretanje izraelske mornarice...

Izrael je više puta upozorio flotilu da se povuče s pomorske blokade pojasa Gaze.

U flotili je i Hrvatica Morana Miljanović. Njezinu priču pročitajte OVDJE.

U flotili je više od 40 brodova, na brodovima je oko 500 ljudi.