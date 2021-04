Fortenova grupa i njene operativne kompanije u Hrvatskoj isplatile su uskrsnice svojim radnicima, a za to su izdvojili više od 14 milijuna kuna. Gordana Fabris, direktorica ljudskih potencijala, naglašava da je strateško usmjerenje ljudskih potencijala Fortenova grupe stvaranje dodatno konkurentnih uvjeta rada, prenosi Tportal

- To jednim dijelom činimo i kroz nagrađivanje naših zaposlenika, bilo da se radi o uskrsnici, božićnici ili drugim načinima nagrađivanja. To je i jedan od razloga uslijed kojih je Fortenova grupa, uz to što je među najvećim hrvatskim i regionalnim poslodavcima, ujedno i jedan od najpoželjnijih poslodavaca koji je zanimljiv potencijalnim zaposlenicima različitih profila i struka.

Važno je istaknuti da se Fortenova grupa u manje od dvije godine od njenog nastanka, našla među 10 najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj koje prema istraživanju o poslodavcima prvog izbora i razlozima njihove atraktivnosti već 16 godina provodi portal Moj posao i u kojem je tijekom 2019. i 2020. godine sudjelovalo gotovo 20.000 ispitanika - rekla je Gordana Fabris.