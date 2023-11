Fortenova objavila: 'Coca-Cola se vraća na police u dućanima'

Fortenova grupa objavila je na službenoj web stranici kako se proizvodi Coca-Cole vraćaju na police u njihovim prodajnim mjestima.

- Temeljem objave Državnog inspektorata RH od 9. studenog 2023. te pisane obavijesti kompanije Coca Cola da je zaprimila informaciju o rezultatima ispitnih izvještaja Državnog inspektorata RH o kontroli uzoraka njezinih proizvoda prema kojem se uzorci smatraju zdravstveno ispravnima i kojom kompanija potvrđuje da se svi proizvodi koje proizvodi i distribuira Coca-Cola HBC Hrvatska smatraju zdravstveno ispravnima i sigurnima za konzumaciju, kompanije Fortenova grupe – Konzum, Velpro, Roto dinamic i Tisak u svoje prodajne kanale vraćaju proizvode Coca Cole - obavijestili su.

Vijest je došla dan nakon što je načelnica Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" Andrea Ledić za HRT otkrila što je bilo u boci mineralne vode koju je popio mladić u Rijeci.

- U centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" je nalogom općinskog DORH-a u Rijeci, na vještačenje dostavljena staklena čaša i bočica vode Römerquelle u kojima su bile sporne tekućine koji je oštećeni konzumirao. Provedenim vještačenjem utvrđeno je da su tekućine podudarne te da imaju ista svojstva. Radi se o jako lužnatim vodenim otopinama izrazito visoke pH vrijednosti 13,6, i to na osnovi kalijevog i natrijevog hidroksida - rekla je te dodala da je provedenim vještačenjem utvrđeno da se radi o sredstvu za pranje ili odmašćivanje.

- PH vrijednosti otopine kreću se od 0 do 14, što znači da je voda neutralna, oko 7, od 0 do 6 govorimo o kiselinama, od 8 do 14 o lužinama. Ovim provedenim vještačenjem, utvrđeno je da kemijski sastav tekućine pokazuje da se radi o korozivnom sredstvu koje se koristi za pranje ili odmašćivanje - kazala je.