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'NE DIRAJTE I NE HRANITE'

FOTO Apel iz zagrebačkog ZOO-a: Poštujete naša pravila! Ugrožavate sebe i životinje...

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Apel iz zagrebačkog ZOO-a: Poštujete naša pravila! Ugrožavate sebe i životinje...
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Foto: Zoološki vrt grada Zagreba
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Naglasili su kako su iznimno opasne i stvari posjetitelja koje se nađu u nastambama životinja, namjerno ili iz nepažnje

Pravila ponašanja tu su kako bi se poštovala! Ističemo to jer se gotovo svakodnevno susrećemo s njihovim kršenjem! Posjetiteljima je, među ostalim, strogo zabranjeno hranjenje i uznemiravanje životinja! Istaknuto je to na ulazima u Zoološki vrt, no dio se posjetitelja na to oglušuje, napomenuli su iz zagrebačkog Zoo vrta na Facebooku te objavili fotografiju neprimjerenog ponašanja u Vrtu.

Foto: Zoološki vrt grada Zagreba

- Zbog toga ih naši djelatnici podsjećaju na pravila ponašanja te im objašnjavaju kako kršenjem pravila ugrožavaju sebe i životinje o kojima se ovdje skrbimo. O prehrani životinja brinu se nutricionistkinja te djelatnici naše kuhinje za životinje. Ljudska hrana životinjama može narušiti zdravlje, pa čak i ugroziti živote - dodaju.

Naglasili su kako su iznimno opasne i stvari posjetitelja koje se nađu u nastambama životinja, namjerno ili iz nepažnje.

- Iako o uznemiravanju životinja ne bi trebalo trošiti riječi, nažalost, svakodnevica nas demantira. Dio posjetitelja nema obzira prema životinjama, pa čak ni kada je negdje istaknuta oznaka „Beba u nastambi“. Za primjer objavljujemo fotografiju snimljenu proljetos kraj nastambe sabljorogih oriksa. Jedan je gospodin s djecom koja su se verala po ogradi, starim kruhom želio nahraniti krdo sabljorogih oriksa u kojem su dva mladuncav- dodaju.

- Podsjetimo, sabljorogi oriksi vrsta su koja je svojedobno izumrla u prirodi i koja je vraćena u prirodu zahvaljujući uzgoju pod skrbi ljudi. Vrsta je kod nas uključena u Europski uzgojni program (EEP) i svaka je jedinka dragocjena - podsjetili su.

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