FOTO Apsolutni kaos u Tirani: Molotovljevim koktelom gađaju policiju. Lete i šok- bombe!

Rama odbacuje te optužbe te ističe da neće podnijeti ostavku. U subotu je kazao da njegova vlada poštuje studente i da će zaštititi njihovo pravo na prosvjed. "Moja je odgovornost u ovim teškim vremenima još jasnija... zaštititi naše građane, zajamčiti pravdu i voditi Albaniju naprijed – s ovom vladajućom većinom, koja ima vrlo jasan mandat: vidjeti Albaniju u Europskoj uniji do 2030. godine”, objavio je na Facebooku. | Foto: Louisa Gouliamaki