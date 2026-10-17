FOTO Apsolutni kaos u Tirani: Molotovljevim koktelom gađaju policiju. Lete i šok- bombe!

Tisuće mladih Albanaca okupile se u subotu ispred ministarstva obrazovanja u središtu Tirane, petog dana sve raširenijeg pokreta koji želi dovršiti 13 godina dugu vladavinu premijera Edija Rame. Protest je postao nasilan kada je skupina maskiranih mladića počela bacati kamenje na interventnu policiju koja je odgovorila šok-bombama, suzavcem i vodenim topom. Kako javlja BBC, prosvjednici su na policiju bacali i molotovljeve koktele.
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Tisuće mladih Albanaca okupile se u subotu ispred ministarstva obrazovanja u središtu Tirane, petog dana sve raširenijeg pokreta koji želi dovršiti 13 godina dugu vladavinu premijera Edija Rame. Protest je postao nasilan kada je skupina maskiranih mladića počela bacati kamenje na interventnu policiju koja je odgovorila šok-bombama, suzavcem i vodenim topom. Kako javlja BBC, prosvjednici su na policiju bacali i molotovljeve koktele.
| Foto: Louisa Gouliamaki
Tisuće mladih Albanaca okupile se u subotu ispred ministarstva obrazovanja u središtu Tirane, petog dana sve raširenijeg pokreta koji želi dovršiti 13 godina dugu vladavinu premijera Edija Rame. Protest je postao nasilan kada je skupina maskiranih mladića počela bacati kamenje na interventnu policiju koja je odgovorila šok-bombama, suzavcem i vodenim topom. Kako javlja BBC, prosvjednici su na policiju bacali i molotovljeve koktele.
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Foto: Louisa Gouliamaki
Tisuće mladih Albanaca okupile se u subotu ispred ministarstva obrazovanja u središtu Tirane, petog dana sve raširenijeg pokreta koji želi dovršiti 13 godina dugu vladavinu premijera Edija Rame. Protest je postao nasilan kada je skupina maskiranih mladića počela bacati kamenje na interventnu policiju koja je odgovorila šok-bombama, suzavcem i vodenim topom. Kako javlja BBC, prosvjednici su na policiju bacali i molotovljeve koktele.
| Foto: Louisa Gouliamaki
Prosvjedi zbog korupcije i nezaposlenosti šire se Albanijom, piše Reuters. U Tirani su ovoga tjedna prosvjednici već razbijali izloge, palili vladine zgrade i sukobljavali se s policijom. Policija je objavila da je dosad privedeno 500 prosvjednika, od kojih je 330 već pušteno na slobodu. Ozlijeđeno je oko 120 policajaca i 45 prosvjednika, iako mnoge ozljede prosvjednika vjerojatno nisu evidentirane.
| Foto: Louisa Gouliamaki
Nemiri su dosad najveća prijetnja Rami koji je na vlasti od 2013., a prošle godine je na izborima osvojio četvrti mandat. Nove demonstracije uslijedile su nakon mjeseci uglavnom mirnih prosvjeda zbog plana izgradnje luksuznog odmarališta na netaknutoj južnoj obali Albanije. Iza tog projekta stoje ulagači među kojima je i Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa.
| Foto: Florion Goga
Raminu vladu prate korupcijski skandali, a analitičari navode kako je Albanija središte skupina koje peru novac od trgovine drogom i oružjem, što ugrožava njezina nastojanja za ulazak u EU.
Prosvjednici traže Raminu ostavku.
| Foto: Louisa Gouliamaki
Rama odbacuje te optužbe te ističe da neće podnijeti ostavku. U subotu je kazao da njegova vlada poštuje studente i da će zaštititi njihovo pravo na prosvjed. "Moja je odgovornost u ovim teškim vremenima još jasnija... zaštititi naše građane, zajamčiti pravdu i voditi Albaniju naprijed – s ovom vladajućom većinom, koja ima vrlo jasan mandat: vidjeti Albaniju u Europskoj uniji do 2030. godine”, objavio je na Facebooku.
| Foto: Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Louisa Gouliamaki
Foto Florion Goga
Foto Florion Goga
Foto Louisa Gouliamaki