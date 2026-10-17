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PROSVJEDI SVE NASILNIJI

FOTO Apsolutni kaos u Tirani: Molotovljevim koktelom gađaju policiju. Lete i šok- bombe!

Tisuće mladih Albanaca okupile se u subotu ispred ministarstva obrazovanja u središtu Tirane, petog dana sve raširenijeg pokreta koji želi dovršiti 13 godina dugu vladavinu premijera Edija Rame. Protest je postao nasilan kada je skupina maskiranih mladića počela bacati kamenje na interventnu policiju koja je odgovorila šok-bombama, suzavcem i vodenim topom. Kako javlja BBC, prosvjednici su na policiju bacali i molotovljeve koktele.
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Anti-government protest by students in Tirana
Tisuće mladih Albanaca okupile se u subotu ispred ministarstva obrazovanja u središtu Tirane, petog dana sve raširenijeg pokreta koji želi dovršiti 13 godina dugu vladavinu premijera Edija Rame. Protest je postao nasilan kada je skupina maskiranih mladića počela bacati kamenje na interventnu policiju koja je odgovorila šok-bombama, suzavcem i vodenim topom. Kako javlja BBC, prosvjednici su na policiju bacali i molotovljeve koktele. | Foto: Louisa Gouliamaki
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Tisuće mladih Albanaca okupile se u subotu ispred ministarstva obrazovanja u središtu Tirane, petog dana sve raširenijeg pokreta koji želi dovršiti 13 godina dugu vladavinu premijera Edija Rame. Protest je postao nasilan kada je skupina maskiranih mladića počela bacati kamenje na interventnu policiju koja je odgovorila šok-bombama, suzavcem i vodenim topom. Kako javlja BBC, prosvjednici su na policiju bacali i molotovljeve koktele. | Foto: Louisa Gouliamaki
Komentari 1

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