FOTO Brojni građani okupili se u Prečkom. Pale svijeće i mole za djecu. Bijesni su zbog tragedije

Građani su se okupili večeras u Prečkom kako bi zapalili svijeće i ostavili cvijeće za preminulo dijete i sve koji su stradali u današnjem krvavom pohodu u školi.

Organizirana je i zajednička molitva u crkvi u Prečkom.

- Na ovako tragične događaja čovjek ostaje bez riječi. Crkva i u trenucima radosti i trenucima tuge nudi ljudima Božju blizinu. To je ono što mi želimo ponudit, prostor za klanjanje, susret s Bogom. Mi nemamo riječi, Bog nam je dao riječ utjehe. Jedno od božjih imena je Emanuel, što znači Bog s nama. Ne znam sve koji su stradali, radi se o prvom razrednu osnovne škole, ja njih upoznam u trećem razredu. Još nisam dobio sva imena. Organizirana je molitva za sve one koji žele doći i predati svoje emocije. To je poruka Božića, Bog dolazi u ljudsku tamu. Ne bih rekao da će ovaj događaj poremetit Božić, nego Božić je lijek za ovu tragediju koja se dogodila - rekao je Velečasni Tomislav Šagud netom prije klanjanja i molitve.

Podsjetimo, u stravičnom napadu u osnovnoj školi u Prečkom preminulo je jedno dijete (7), petero je ozlijeđenih, od kojih troje djece i dvoje odrasli. Mladić (19) je napadač. Proglašen je Dan žalosti za cijelu državu. Građani su bijesni zbog tragedije koja se dogodila.

- Molila sam doktora da ga ne pušta van jer nije za van. On ima emocionalno nestabilnu ličnost, uz to ima dvije dodatne dijagnoze i rezao se i sve - ispričala je za 24sata majka osumnjičenog za tragičan napad u školi u Prečkom.

Ministarstvo zdravstva potvrdilo je da je pokrenulo zdravstvenu inspekciju u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru gdje se navodno liječio 19-godišnjak koji je u školi ubio sedmogodišnje dijete, te ranio još nekoliko učenika i učiteljicu.

Na tragediju se osvrnuo i premijer Plenković Obećava kako će se pojačati sigurnost u školama.

- Odlučili smo danas da, u ovih nekoliko dana dok su praznici, možemo vidjeti što dodatno učiniti u pogledu sigurnosti od toga da se sve školske institucije obavezno zaključavaju te tehnička poboljšanja, u odnosu na vrsta vrata u školama, kao i da se u sistematizacijama škola predvidi jedno mjesto za osobe koje bi bile kvalificirane s posebnim znanjima koje se odnosne na sigurnost. Poduzet ćemo mjere kako bismo podignuli stupanj sigurnosti u školama - rekao je premijer.

