FOTO Brutalni napad na bolnicu u Kijevu šokirao svijet, Zelenski poručio: 'Osvetit ćemo im se'

Rusija je u ponedjeljak pogodila Ukrajinu s jednim od najžešćih raketnih napada u posljednjih nekoliko mjeseci. Meta im je bio ponovno glavni grad Kijev, a među brojnim ciljevima napada bila je i dječja bolnica. Ukupno je poginulo 41 ljudi, a 166 ih je ozlijeđeno.

BBC piše da je u napadu na Kijev poginulo i dvoje ljudi u dječjoj bolnici Ohmatdit, koja je pretrpjela razaranja. Lesia Lisicia, liječnica iz bolnice, za BBC je opisala trenutak udara kao nešto "filmski, s velikim svjetlom i strašnim zvukom".

A woman touches a patient near Ohmatdyt Children's Hospital that was damaged during Russian missile strikes, in Kyiv | Foto: Gleb Garanich

- Dio bolnice je uništen, a u drugom je izbila vatra. Oštećeno je 60 ili 70 posto bolnice - rekla je.

Roditelji su noseći bebe izašli na ulicu pred bolnicom, jecajući ošamućeni nakon rijetkog zračnog napada preko dana. Razbijeni su prozori, a stotine stanovnika Kijeva je pomagalo ukloniti krhotine.

Volodimir Zelenski ovaj je napad nazvao 'brutalnim', a Vladimira Putina je opisao kao 'krvavog kriminalca'.

- Osvetit ćemo se tim ljudima, Rusiji ćemo zasigurno pružiti snažan odgovor s naše strane. Pitanje za naše partnere je: mogu li oni odgovoriti? - izjavio je Zelenski u posjetu Poljskoj na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji s poljskim premijerom Donaldom Tuskom.

A woman stands next to patients near Ohmatdyt Children's Hospital that was damaged during Russian missile strikes, in Kyiv | Foto: Gleb Garanich

Diplomati su rekli da će se Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda sastati u utorak na zahtjev Velike Britanije, Francuske, Ekvadora, Slovenije i Sjedinjenih Američkih Država.

Rusko ministarstvo obrane je reklo da su njene snage izvele napade na ciljeve ukrajinske obrambene industrije i zrakoplovne baze u zemlji. Moskva opetovano poriče da namjerno gađa civile i civilnu infrastrukturu iako je u njenim napadima poginulo tisuće civila otkako je započela svoju invaziju u veljači 2022.

Women hold patients at Ohmatdyt Children's Hospital that was damaged during Russian missile strikes, in Kyiv | Foto: Gleb Garanich

Do napada je došlo dan prije trodnevnog samita NATO saveza, na kojem se očekuje i Zelenskij, a Ukrajina će biti jedna od ključnih tema.