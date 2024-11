FOTO Četvero mrtvih u gorućoj Tesli u Kanadi: 'Nisu mogli izaći iz nje jer su se vrata zaglavila!'

Četvero mladih prijatelja poginulo je nakon teške prometne nesreće u gorućoj Tesli u Torontu. Električno vozilo zapalilo se nakon što su se velikom brzinom 24. listopada zabili u zaštitnu ogradu uz Lake Shore Boulevard East, piše Daily Mail. Jedina preživjela je dvadesetpetogodišnja djevojka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Rick Harper, herojski zaposlenik Canada Posta koji se našao na mjestu tragedije, razbio je prozor zapaljene Tesle metalnim štapom. Djevojka nije mogla otvoriti vrata automobila jer su se zbog kvara na napajanju ona zaglavila.

- Došao sam tamo, zaustavio se, uzeo svoj aparat za gašenje požara, dao ga nekome i rekao im da ga koriste. Netko je vikao da im treba šipka jer su četvorica ili petorica udarali po prozoru rukama - kazao je za Toronto City News.

Izjurila je iz automobila na glavu nakon što je Harper razbio prozor. Dim je bio toliko gust da nije shvatio da je još četvero zarobljenih unutra. Poginuli su Neelraj Gohil, njegova sestra Ketaba Gohil, Jay Sisodiya, Digvijay Patel. Istražitelji još uvijek nisu utvrdili točan uzrok nesreće. Najstariji imao je tek 32 godine.

- Količina vode potrebna za sigurno gašenje požara na električnom vozilu eksponencijalno je veća od količine potrebne za gašenje požara na običnom automobilu s benzinskim motorom - rekao je za Toronto City News zamjenik zapovjednika vatrogasne službe Jim Jessop.

Tesla se hvali svojom "dizajnom koji stavlja sigurnost na prvo mjesto", čineći ih "najsigurnijima na svijetu". Imaju gumb koji vozač i suvozač mogu pritisnuti za otvaranje vrata umjesto ručke. No, ako dođe do kvara na napajanju nakon sudara, vrata se mogu zaglaviti te se neće dati otvoriti. Postoji gumb za ručno otvaranje vrata, no stručnjaci tvrde da ta značajka nije široko poznata. Ona upućuje žrtve nesreće da uklone ploču na vratima i povuku kabel ispod nje, što će otvoriti vrata. No, u trenutcima nesreće poput ove, nadzorni organi za sigurnost upozoravaju da bi žrtve mogle biti previše uplašene ili ošamućene da bi napravile ovo, piše Daily Mail.