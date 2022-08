FOTO Christina O u Šibeniku: Onassisova legendarna jahta za Tita i svjetske zvijezde

Christina O, jedna od najpoznatijih i najluksuznijih svjetskih jahti, uplovila je u šibenski zaljev pod malteškom zastavom, a nepoznato je tko trenutno uživa na njoj.

Ovo je 99 metara dug brod za tjeranje luksuza do krajnjih granica. Preporuka da to i učine ne odnosi se, međutim, na činjenicu da je ovaj brod u svoje vrijeme posjedovao grčki milijarder Aristotel Onassis, nego na činjenicu da su se palubom ove megajahte u njenih 76 godina postojanja šetale, sunčale, ljenčarile, tko zna što sve nisu radile, brojne povijesne ličnosti.

Osim samog Onassisa, Jacqueline Kennedy, Onassisove djece Christine, po kojoj je brod kršten, i Alexandera, ovdje su se zafrkavali i John F. Kennedy, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, John Wayne, Richard Burton, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Rudolf Nureyev, Greta Garbo, Frank Sinatra, tko li sve ne, čak i Winston Churchill. A kad smo kod legendarnog britanskog ratnog premijera koji je zaustavio Hitlera na zapadnim obalama kontinentalne Europe, onda se mora spomenuti i Josip Broz Tito.



I to zato što je upravo ovom jahtom, odnosno megajahtom, Churchill 14. srpnja 1960. doputovao u Split kako bi se susreo s Titom, svojim kolegom, praktično suborcem iz Drugog svjetskog rata. Bilo je to pet godina nakon što je britanski premijer iz zdravstvenih razloga podnio ostavku. Prvi moždani udar, doduše blagi, pretrpio je još u ljeto 1949. tijekom odmora na moru u Francuskoj.

Drugi je pretrpio 1953. u premijerskoj rezidenciji u Downing Street 10 u Londonu, ali je već sljedeće jutro, da nitko nije niti opazio, održao sastanak vlade. Konačno, 1955. si je morao priznati da su moždani udari, kojih će do smrti pretrpjeti ukupno 10, počeli uzimati danak njegovoj fizičkoj i mentalnoj kondiciji. Stara kost morala je misliti na svoje zdravlje. Bio je to jedan od razloga zašto je, uz ljubaznost pokojnog Onasisa, od 1958. do smrti 1965. jahtom "Christina O" išao na krstarenje čak osam puta.

U ljeto 1959. Churchill je putovao do Grčke, te je tada navratio i do Rodosa gdje su se sastali šefovi država Velike Britanije i Jugoslavije. Tito je tada, navode očevici, u velikom stilu doplovio "Galebom". Njihovo prijateljstvo još u ratu je bilo toliko da mu je stari Churchill u sklopu britanske vojne misije pomaganja partizanima u borbi protiv Trećeg Reicha, fašističke Italije, ustaša i četnika, u siječnju 1944. poslao vlastitog sina Randolpha u Drvar, samo četiri mjeseca uoči čuvenog desanta.

U ljeto 1960., sada već 85-godišnji Winston Churchill, s palube "Christine O" promatrao je panoramu Splita s Marjanom i Dioklecijanovom palačom dok je uplovljavao u splitsku luku. Na palubu mu se popeo tada 68-godišnji Tito, ne u uniformi, nego u bijelom šminkerskom odijelu, preplanuo, s osmijehom od uha do uha, a iza Tita je Churchilla na palubu dolazio pozdraviti i tadašnji britanski ambasador u Jugoslaviji Michael Creswell.

Novine su tih dana objavile sliku starog Churchilla kako ga, dok šetaju, Tito pridržava pod ruku. Svjedoci tih događaja kažu i to da je Churchill, iako je cijelog života obožavao i cigare i alkohol, tada već nekoliko godina morao apstinirati i od jednog i od drugog. Tito, međutim, koji je također znao uživati u životu, nije si uskraćivao ništa, pa je tako i uz Churchilla pušio debele kubanske cigare, a za scotch kažu da je ispijao i svoju i Churchillovu porciju. Valjda da se ne baci.

Zanimljiva je sličnost u stilu jahte "Christina O" i "Galeba". Onasisova jahta porinuta je 1942., "Galeb" je porinut 1938., i to kao brod za prijevoz banana, te je u svoje vrijeme navodno bio treći najduži brod na svijetu sa 117 metara. Neke od gostiju Onasisove jahte već smo nabrojali, a sličan stil njegovao je i Tito na "Galebu".

Na "Galebu" su odsjeli, naravno, Winston Churchill, ali i Nikita Hruščov, Indira Gandhi, Muammar Gadafi, grčki kralj Pavle, etiopski car Haile Selassije, marokanski kralj Hasan II., Gamal Abdel Naser, Džavaharlal Nehru, razni drugi državnici iz Pokreta nesvrstanih. Od slavnih glumaca ostalo je zabilježeno da je Titu posebno bilo stalo da se na "Galebu", tijekom snimanja "Bitke na Sutjesci", tamo ugodno osjećaju Elizabeth Taylor i Richard Burton.

Poveznice između dva broda nastavile su se i nakon smrti obojice, i Churchilla i Tita. Jahtu "Christina O" 1998. kupio je grčki brodovlasnik John Paul Papanicolaou, obiteljski prijatelj Onasisa, kako bi u naredne dvije godine ulupao čak 50 milijuna dolara u obnavljanje čuvenog broda koji je sada usidren u Pulskom zaljevu.

Bio je to odličan posao, jer, ako koga zanima, tjedan dana zafrkavanja ovim brodom po moru danas košta oko 560.000 eura, ako se gleda najam za 2023. godinu. Taj isti Papanicolau je s istim planovima 1991. kupio i "Galeba". No, bivša Titova ploveća diplomatska rezidencija nije bila sreće kao "Christina O".

