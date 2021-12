Velik broj Zagrepčana okuplja se na Jelačićevu trgu večeras na najmasovnijem dočeku Nove godine, koji je organiziran u skladu s epidemiološkim preporukama i odlukama koje su na snazi pa je tako prostor predviđen za publiku ograđen.

Na fotografijama s Trga može se vidjeti kako redari provjeravaju potvrde, ali i već je velik broj građana stigao na Trg bana Jelačića.

Okupljene građane i goste glavnog grada u Novu će godinu uvesti Psihomodo Pop, mladi izvođači poznati po nastupima u emisijama The Voice i A strana te kvartet trombona Zagrebačke filharmonije koji će izvesti najveće hitove grupe Queen.

Program je počeo u 20 sati kada su na scenu stupili Filharmoničari koji s koncertom posvećenim legendarnom britanskom sastavu Queen. Nakon zagrijavanja s poznatim rock uspješnicama na pozornici su Filip Rudan, Lu Jakelić, Igor Drvenkar i vokali emisija The Voice i A strane. Nastup mladih zvijezda počeo je u 21.30 sati.

Nakon izvrsnih "učenika" u 23.30 sati na scenu stupa i jedan od mentora – Davor Gobac i Psihomodo Pop. Jedan od najdugovječnijih bendova uvest će posjetitelje Trga bana Jelačića svojim rock klasicima u novu godinu..

Uživo iz Petrinje

- Doček ovdje nije kao prije jer nema ljudi i to mi je jako žao. Nekad ih je ovdje bilo puno više. Inače živim u Zagrebu, ali uvijek me nešto vuče ovdje u Petrinju. Iako me vjerujem da će se nešto promijeniti i iduće godine, ono što bude, to će se promijeniti zahvaljujući nama, malim ljudima - rekla nam je sugovornica Kristina iz Petrinje.

U Splitu doček na četiri mjesta

Splićani i njihovi gosti Novu godinu večeras dočekuju u četiri ugostiteljske zone u sklopu splitskog Adventa, na bedemu Cornaru, Perivoju, Zvončacu i Mertojaku s različitim novogodišnjim programima.

U Splitu je neuobičajeno toplo, danas je izmjerena temperatura od 17 stupnjeva, a domaći i strani gosti u gradu pod Marjanom uživali su u sunčanom vremenu

Večeras je oko 10 stupnjeva, nema vjetra i vrijeme je naklonjeno svima koji će Novu godinu dočekati na otvorenom.

U Novu godinu u Perivoju, u samom središtu grada, posjetitelje uvode Marko Pecotić Peco i Silvia Dvornik, koji izvode domaće i strane hitove. U Perivoju su na ulazu tražili covid potvrde, a oni koji ih nisu imali mogli su se ondje testirati.

Na bedemu Cornaru goste u 2022. godinu uvodi XXS Band.

Thrill Band počeo je zabavljati posjetitelje na Zvončacu u 20 sati. Od 22 sata ondje nastupaju TBF, a posjetitelji su kupnjom ulaznice osigurali i testiranje na ulazu.

U četvrtoj zoni, na Mertojaku, održava se Kazetofon party na kojemu gosti besplatno uživaju u glazbenom programu DJ-a koji pušta najveće hitove osamdesetih i devedesetih godina.

Na sva četiri mjesta posjetitelji imaju bogatu gastronomsku ponudu.

Nekoliko minuta nakon ponoći u Fotoklubu Split u Marmontovoj ulici otvara se tradicionalna izložba fotografija mlade splitske autorice Lucije Drače. Najavljeno je da će izložbu posjetiti župan Blaženko Boban, a očekuje se i gradonačelnik Ivica Puljak.

Bit će to prvi kulturni događaj u Hrvatskoj u Novoj godini.

Ovo je već druga godina zaredom da Split zbog pandemije ne organizira tradicionalni doček na Rivi.