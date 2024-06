FOTO Deseci tisuća Izraelaca na ulicama: Tražili povratak talaca i odlazak Netanyahuove vlade

Tisuće ljudi u subotu navečer izašle su na ulice u gradovima u Izraelu tražeći oslobađanje talaca koje drži Hamas i nove izbore.

Na najvećem skupu u obalnoj metropoli Tel Avivu, Noa Argamani, taokinja oslobođena prije tri tjedna, poslala je video poruku.

"Iako sam kod kuće, ne smijemo zaboraviti taoce koje Hamas još uvijek drži u zarobljeništvu", rekla je.

"I moramo učiniti sve što je moguće da ih vratimo kući."

Argamani i još tri taoca oslobođeni su tijekom izraelske vojne operacije u Pojasu Gaze.

Demonstration against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's government and a call for the release of hostages in Gaza, amid the Israel-Hamas conflict, in Tel Aviv | Foto: Eloisa Lopez

Slični prosvjedi koji su pozvali na oslobađanje talaca i protiv vlade premijera Benjamina Netanyahua također su održani u Jeruzalemu, Haifi, Beershebi i ispred Netanyahuove vile u Cezareji, prema izvješćima izraelskih medija.

Prosvjednici u Tel Avivu uzvikivali su "Izbori odmah!".

Rođaci su držali plakate i natpise sa slikama nestalih članova obitelji.

Broj sudionika subotnjih večernjih prosvjeda u posljednje je vrijeme znatno porastao i oni kažu da se premijer ne trudi dovoljno da postigne sporazum o taocima u neizravnim pregovorima s palestinskim islamističkim Hamasom.

Kažu da Netanyahu ne djeluje da ne ugrozi odnose s ultrareligioznim i krajnje desnim koalicijskim partnerima.

Umirovljeni vojni general Noam Tibon rekao je na skupu u Tel Avivu da Netanyahu "cinično sabotira svaki dogovor, iako zna da se taoce u tunelima u Gazi muči i ubija".

Hamas i druge ekstremističke skupine napale su južni Izrael 7. listopada 2023., ubivši 1200 ljudi i uzevši do 250 talaca u Pojasu Gaze.

Izrael je odgovorio zatvaranjem palestinskog teritorija i pokretanjem velike operacije za eliminaciju Hamasa u kojoj je ubijeno gotovo 38 tisuća ljudi, a više od 86 tisuća ozlijeđeno.

Nejasno je koliko je, od gotovo 120 talaca koji su u Gazi, još živo.